Quei chierichetti improvvisati per la messa di Grace e Ranieri

di Giovanna La Porta

Ranieri, Grace Kelly e il chierichetto. Una storia vera, episodio davvero curioso che conferma come Montecatini, nei suoi anni ruggenti, sia stata vetrina di eccezione di quelli che potremmo anche definire gli influencer dell’epoca. Attori, scrittori, musicisti e pure principi e sovrani. Nel 1956, Ranieri e Grace Kelly scelgono la nostra città tra le tappe del loro viaggio di nozze. Ospiti del Grand Hotel & La Pace, magnifico 5 stelle lusso, lasciano un alone di fascino tra le sale dell’albergo. Tanto che, molti anni dopo, la famiglia Pucci decide di dedicare a Grace Kelly la suite nella quale avevano soggiornato. Un appartamento mozzafiato, arredata con i mobili lasciati da Vittorio Emanuele III, che volle riprodurre fedelmente all’interno del Grand Hotel & La Pace una camera identica ai suoi alloggi di Villa Stupinigi (Torino). Roberto Doretti, all’epoca, aveva 11 anni. Scrittore sagace della scuderia Porto Seguro, nel suo ultimo lavoro "Briciole" scava nella scatola dei propri ricordi e, forse inconsapevolmente, riesce a scattare una fotografia di tutto il ‘900 e a metterla accanto a una di tempi più recenti. In un capitolo racconta di essere stato scelto tra i chierichetti della messa alla quale i principi parteciparono la domenica nella chiesa di Sant’Antonio che, al tempo, non era ancora parrocchia. Proprio perché meno frequentata e al tempo più periferica rispetto alla basilica, Sant’Antonio fu scelta per garantire ai principi privacy e intimità. Doretti ricordo nitidamente quella giornata: ""La direzione dell’albergo, attenta a che i suoi ospiti non fossero disturbati, trovò mille modi per proteggerli"". In pratica, fu sparsa la voce che Ranieri e Grace sarebbero andati a messa in piazza ma mezz’ora prima furono dirottati alla messa "dei ragazzi", quella alla quale partecipavano tutti i giovani che in cambio potevano giocare a calcio, durante la settimana, nel campino dei frati. "Fu facile - rammenta Doretti - per il frate che celebrava mettere insieme una specie di armata Brancaleone (otto o dieci per mostrar un po’ di pompa ai regnanti). A qualcuno la tonaca arrivava ai piedi, ad altri era troppo corta, comunque, tutti questi ragazzini facevano bella mostra. All’inizio della messa, apparvero dalla porta della sagrestia Grace e Ranieri. Lei bellissima con un tailleur azzurro e un velo di pizzo sui capelli, lui in grigio. Al "ite missa est" nessuno si mosse, anzi molti cominciarono a venir più avanti. Grace e Ranieri si prepararono a uscire dalla stessa parte dell’entrata quando lo sconsiderato frate mise accanto alla porta tutti questi ragazzi in fila a mo’ di saluto d’onore. Una cosa pietosa. I due sposi passarono davanti, non senza aver lasciato una cospicua offerta al frate, anche imbarazzati e come gesto di approvazione diedero un buffetto su una guancia all’ultimo, che si chiamava Roberto Doretti". Di sicuro, la visita dei principi di Monaco rafforzò ulteriormente la fama della città termale, producendo curiosità e prenotazioni con effetto domino. I tempi sono cambiati e gli influencer di oggi hanno uno stile e una provenienza differenti da quelli di allora. E allora, facendo un paragone forse irriverente per alcuni ma intrigante per altri, non si potrebbe pensare di invitare al Tettuccio la coppia Fedez-Ferragni? Meditate gente, meditate.