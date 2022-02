"Diversamente da quanto sostenuto dal medico della polizia di Stato all’ultima udienza, il visto e la sua firma che compaiono su tutte le certificazioni emesse dai medici esterni, non sono una semplice presa visione". Gianluca Pantaleoni, viceispettore della polizia stradale, in servizio a Lucca e aggregato alla sottosezione di Montecatini, a processo con 14 capi di imputazione, torna a parlare delle certificazioni mediche riguardanti le patologie che, secondo quanto stabilito da una commissione ministeriale, sono...

"Diversamente da quanto sostenuto dal medico della polizia di Stato all’ultima udienza, il visto e la sua firma che compaiono su tutte le certificazioni emesse dai medici esterni, non sono una semplice presa visione". Gianluca Pantaleoni, viceispettore della polizia stradale, in servizio a Lucca e aggregato alla sottosezione di Montecatini, a processo con 14 capi di imputazione, torna a parlare delle certificazioni mediche riguardanti le patologie che, secondo quanto stabilito da una commissione ministeriale, sono scaturite per cause di servizio.

La Procura indaga su 10 medici, accusati di falso per gli atti che riguardano il viceispettore. Nella memoria difensiva che sarà consegnata il 22 marzo, Pantaleoni critica la deposizione resa dal sanitario della polizia. "Come da regolamento di servizio – scrive il poliziotto – all’articolo 63 la competenza del sanitario della polizia di Stato consiste nell’esaminare il certificato con particolare riferimento a diagnosi e prognosi. Qualora il sanitario ravvisi che la malattia diagnosticata non sia compresa tra quelle per cui è prevista la conferma dell’idoneità o la prognosi sia adeguata alla diagnosi, in relazione alla temporanea non idoneità al servizio, appone al certificato il timbro d’ufficio indicante la propria qualifica e la firma. Pertanto con l’intervento del sanitario della polizia, acquista la veste di un atto medico legale e il funzionario medico con la sua firma trasforma la prognosi del medico curante in un giudizio medico legale propedeutico al provvedimento di temporanea non idoneità".

All’udienza di ieri è stata ascoltata di nuovo la donna ipovedente di Pisa che, secondo le accuse sarebbe vittima del reato di circonvenzione di incapace. Da diverse settimane lei ha ritirato la costituzione di parte civile e la querela contro Pantaleoni, anche se il reato è procedibile d’ufficio. Questa volta è stata chiamata come testimone della difesa in merito all’accusa di uso indebito delle carte di credito a lei intestate da parte del poliziotto. "Ha confermato di avermi dato la disponibilità delle carte – spiega il viceispettore – e a volte non guardava i messaggi con i prelievi, ma ha mantenuto la massima fiducia nei miei confronti". Alessandro Buzzegoli, presidente del collegio giudicante, le ha chiesto più volte se ha avuto contatti con Pantaleoni, difeso dall’avvocato Giovanni Cantelli di Napoli, ma lei ha negato. "Il direttore della sala da gioco che frequentavo – conclude Pantaleoni- ha confermato che ho vinto in tutto 150mila euro. È la conferma che ne ho giocati molti di più per la mia ludopatia".

Daniele Bernardini