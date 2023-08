Quattordici i Punti prelievo sangue Un servizio più vicino ai cittadini

Sono diventati quattordici i Punti di Prelievo Ematico per gli undici Comuni della Valdinievole, a conclusione del percorso iniziato circa un anno fa per il rinnovo della precedente convenzione; il servizio, adesso, è diventato davvero di prossimità, facilmente raggiungibile dai cittadini di tutti i territori. A sottoscrivere la nuova convenzione la quasi totalità delle associazioni del terzo settore locali, riunite in una Associazione Temporanea di Scopo, per una diffusione sempre più capillare dei Punti Prelievo. Un risultato raggiunto grazie all’impegno della direzione della Società della Salute, con il direttore Stefano Lomi, del Coordinamento Sanitario territoriale, con Alessandro Pecchioli, della Direzione Amministrativa Aziendale diretta da Lorenzo Pescini, del suo staff coordinato da Leonardo Pasquini, e dei responsabili delle associazioni locali. "Il terzo settore è fondamentale per la tenuta del settore sanitario e, più in generale, del welfare- afferma Alessio Torrigiani, presidente della SdS della Valdinievole –tutte le associazioni firmatarie si sono unite sotto un unico soggetto, e sono tutte accreditate. È confermata la gestione di tutti i punti di prelievo alle associazioni del territorio. Con questo modello, anche in Valdinievole riusciremo a sviluppare nuove attività dedicate ai cittadini". Sulla stessa linea Lomi: "questa unione permetterà di potenziare l’offerta- ha commentato –quando siamo arrivati c’erano dieci percorsi amministrativi diversi fra loro, con le differenti associazioni, percorso che adesso è unico. E nella ATS in autunno entreranno anche sia il Soccorso Pubblico che le Terme di Montecatini". "L’unione fa la forza- ha aggiunto Pescini –questo è il risultato degli sforzi fatti con le associazioni di volontariato per unirsi e fare rete. L’azienda crede fermamente nel partenariato con il mondo del terzo settore". I numeri sono importanti. Grazie ai 570mila euro investiti dall’azienda sanitaria, sono stati previsti 116mila prelievi complessivi annui, dei quali 90mila ambulatoriali, gli altri domiciliari, che si sommano ai 25mila fatti nelle strutture sanitarie. Portavoce della ATS sarà Daniele Tronci, rappresentante della Croce Verde e vice sindaco di Lamporecchio. "Vent’anni fa le riunioni fra associazioni erano scontri su chi aveva effettuato più prelievi- ha detto –adesso ci riuniamo per confrontarci e migliorare il servizio. È un percorso nuovo per noi, ma che ci è funzionale. Qualunque scelta prenderemo non condizionerà in alcun modo le scelte di ogni associazione. Siamo porte aperte sulle piazze dei nostri comuni".

Emanuele Cutsodontis