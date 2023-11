Quanti messaggi per l’ultimo saluto

Ramon meriterebbe l’intitolazione di una strada o di una piazza in città. Dopo aver girato mezzo mondo, aveva importato concetti nuovi di ristorazione e bar, partendo da Montecatini Alto e poi arrivando giù a Jefferson e alla Cascina Igea. Qui organizzava serate di grande stile, concorsi canori, degustazioni di alto libello. "A Dio grande Ramon – ha scritto il sindaco di Montecatini Luca Baroncini – la città di Montecatini Terme ti è grata e non ti dimenticherà mai. Innovatore, precursore dei tempi, simbolo di una città delle eccellenze e della qualità. Ci mancherà tanto. Un grande abbraccio alla famiglia". Ieri messaggi di ricordo e cordoglio si sono susseguiti sui social. Negli ultimi anni aveva aperto un locale a Borgo a Buggiano con il figlio Manuel, la taverna del Vin vino, dedicato alla tipica cucina toscana. Ma la città termale era sempre nel suo cuore. Non per niente aveva partecipato come volontario con gli Angeli di Montecatini a diverse iniziative. Qualche anno fa a proposito di Montecatini al nostro giornale, aveva dato una ricetta per uscire dalla crisi: "Da buon barman quale sono, vorrei miscelare in uno shaker: 33% cortesia, 33% qualità, 33% professionalità. Un punto libero alla fantasia. Il tutto ben agitato e servito in un calice di scintillante ottimismo". Era istrionico e aveva un sorriso unico e speciale, di quelli che ti avvolgono e ti fanno sentire a casa. Un sovrano dell’accoglienza. Chapeau. Quando a notte fonda finivano le sedute d’aula, infatti, l’unico locale ancora aperta era la Cascina e lì i consiglieri si dirigevano per mangiare qualcosa e continuavano le discussioni alle quali naturalmente si aggiungeva Ramon. Come si diceva, tutti gli artisti capitati a Montecatini sono stati nei suoi locali e alcuni di loro sono diventati suoi amici. Ancora oggi su Facebook girano i video di Ramon con la Sora Lella e altri personaggi dello spettacolo.

Giovanna La Porta