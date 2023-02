"Punto nasscite un silenzio preocupante"

La sezione cittadina della Lega si interroga sulla reale volontà della Regione di riaprire il punto nascite pesciatino dell’ospedale Santi Cosma e Damiano. Il Segretario comunale Gregorio Stiavelli dichiara: "Il nostro consigliere regionale di riferimento Luciana Bartolini,si è già occupata del caso promuovendo un’interrogazione in consiglio regionale,ufficialmente destinata all’assessore Bezzini,per ottenere risposte riguardo alle tempistiche di riapertura e alla volontà di far tornare operativo il punto nascite. Ad oggi dopo più di un mese alcuna risposta. Il silenzio della maggioranza in regione risulta al quanto preoccupante. Dall’Asl Toscana Centro e Regione Toscana hanno indetto un concorso per garantire il personale necessario alla riapertura del punto nascite,su 23 concorrenti idonei, soltanto una dottoressa ha accettato di svolgere l’incarico al Cosma e Damiano di Pescia. Rendendo evidente l’entità del danno recato da questa situazione di incertezza,solo una chiara risposta dalla Regione potrà mettere in condizioni di riaprire il punto nascite pesciatino e riportare i medici a disposizione della comunità. Il punto nascite di Pescia è essenziale per tutto il territorio della Valdinievole e per questo faremo tutto il possibile per farlo riaprire".