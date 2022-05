Punto nascita a Pescia, l'Azienda sanitaria: "Volontà di tenerlo aperto"

Pescia, 15 maggio 2022 - Punto nascita di Pescia, la volontà dell'Azienda sanitaria è quella di tenerlo aperto. Lo ribadisce in una nota la stessa Asl Toscana Centro che precisa: "Nella giornata di venerdì è stata data ampia informazione documentale e tecnico-organizzativa sulla criticità del punto nascita di Pescia e più in generale dell'Azienda sanitaria, oggetto di riflessione già nell'incontro che l'Azienda Sanitaria aveva promosso con la Conferenza dei Sindaci della Valdinievole in data 20 dicembre 2021. L'interruzione dell'effettuazione dei parti al Cosma e Damiano con il primo giugno dipende dal fatto che il passaggio a meno di 500 nascite in un anno (per cui l'ASL sta chiedendo la deroga al Ministero della Salute) comporta la necessità di soddisfare precisi requisiti dettati dal Ministero della Salute per il conseguimento dei quali occorre porre in essere una serie di interventi, tra cui, ad esempio, la necessaria dotazione organica dei medici ginecologi e pediatri che permettano il mantenimento dei turni nelle 24 ore, criteri obbligatori e basati su evidenze scientifiche per ottenere la deroga e definiti a livello nazionale al fine di assicurare la totale sicurezza per la donna in gravidanza e del nascituro. Per tale motivo l'assessore regionale alla Salute Bezzini ha dato disposizione di avviare immediatamente i concorsi necessari affinché nel periodo necessario al Ministero di esprimersi (180 giorni), la Asl Toscana Centro sia in condizione di adempiere a questo e agli interventi di tipo organizzativo necessari all'ottenimento della deroga e quindi alla ripartenza dell'attività di assistenza al parto". "I requisiti di tipo strutturale - continua la nota dell'Asl - sono già assicurati grazie alla riqualificazione totale del reparto, operativa dal 2018. I dirigenti della Asl hanno ampiamente descritto tale situazione a tutti i sindaci presenti, evidenziando la natura non discrezionale ma obbligata della scelta. Il quadro sopra indicato obbliga l’Azienda ad intervenire, al di là di chi, in assenza di responsabilità, ...