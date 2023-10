"Punti prelievo", attività ridotta per lavori di potenziamento

Disagi in vista per gli utenti che avranno bisogno di prenotare un prelievo. L’Asl mette le mani avanti spiegando il motivo. "La temporanea riduzione dell’attività dei Punti prelievo nella zona distretto Valdinievole – si legge in una nota diffusa ieri dall’Azienda sanitaria –è necessaria per procedere ad un intervento di ulteriore ammodernamento nelle procedure di automazione ovvero quelle che riducono i tempi di esecuzione degli esami, con l’introduzione di nuove strumentazioni al Laboratorio di Patologia Clinica del San Jacopo, diretto dalla dottoressa Alessandra Celli". In conseguenza di questo piano nei giorni da domani e fino al 28 ottobre il numero delle prestazioni prenotabili su piattaforma Zerocode sarà ridotta in tutti i punti prelievo della Valdinievole. "Saranno comunque garantiti in modalità accesso diretto gli esami urgenti ossia dosaggio farmacologico, soggetti in trattamento chemioterapico, donne in gravidanza, gravi disabili".