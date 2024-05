Prove di rilancio per il Mefit: "Lo stanziamento da 10 milioni per compiere un salto di qualità"

Proprio nel momento più buio della sua storia, il Mefit di Pescia si prepara a un futuro come punto di riferimento strategico non solo per Pescia ma per tutta la Toscana. Prima, i due milioni di euro, investiti dalla Regione, che hanno dato il via ai primi lavori di messa in sicurezza; dopo, la comunicazione del finanziamento da 10 milioni di euro del governo, annunciato del sottosegretario La Pietra ieri l’altro, in occasione della visita al Crea di Pescia. "Ho letto dell’annuncio di La Pietra con estremo piacere – commenta il sindaco di Pescia Riccardo Franchi –. Adesso ci auspichiamo che i fondi arrivino in tempo celeri, ma siamo fiduciosi. Noi, come comune insieme alla Regione, la nostra parte abbiamo iniziato a farla aprendo i cantieri a marzo per la messa in sicurezza dell’area. I fondi promessi dal governo permetteranno all’area di fare un vero salto di qualità non solo per Pescia ma per la Toscana".

Il Mefit, una volta che i lavori saranno finanziati, potrebbe essere molto diverso dal suo recente passato. "Ovviamente – sottolinea Franchi – la priorità rimarrà quella legata al florovivaismo, ai fiori, al commercio. Un’area così grande e così strategicamente posizionata, però, può prestarsi benissimo anche ad altri impieghi secondari. Noi ci stiamo immaginando una struttura polifunzionale, sempre nel rispetto della sua funziona primaria".

Plaude all’annuncio di La Pietra anche Coldiretti Pistoia. "Quella dei finanziamenti per il rilancio del Mefit sono davvero un’ottima notizia per l’economia del territorio – sottolinea Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia – . I fondi derivanti dal PNRR insieme ai quelli già stanziati e ‘cantierati’ da Regione Toscana danno un respiro ampio al futuro della struttura, al servizio dell’economia del territorio". Commenti positivi anche da Cia Toscana Centro. "Quelle annunciate da La Pietra sono risorse ingenti per il Mefit – sottolinea il presidente Sandro Orlandini –. Soldi che potranno dare ulteriore stabilità al mercato, dare prospettive per il presente e per il futuro, e dare sicurezza ai 3mila addetti, fra aziende e indotto, che gravitano sulla struttura. Abbiamo lavorato molto per scongiurare la chiusura del Mefit e siamo molto soddisfatti che oggi il risultato possa dirsi raggiunto".

Francesco Storai