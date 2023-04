Protocollo sostenibilità tra Fabo Herons e Alia

Fabo Herons Basket e Alia Servizi Ambientali Spa hanno sottoscritto il "Protocollo di Sostenibilità", un accordo attraverso il quale verranno promosse attività educational, informazione e comunicazione sul corretto conferimento dei rifiuti, rivolte agli atleti, agli spettatori e a tutta la cittadinanza. Il presidente Andrea Luchi, i soci e la dirigenza del nostro Club ringraziano i vertici di Alia per avere creduto in questo progetto. Una soddisfazione enorme ed uno stimolo a fare ancora meglio. Il connubio poggia le proprie basi sulla condivisione di temi come la sostenibilità ambientale, nella fase di messa a regime del nuovo sistema di raccolta rifiuti nel Comune di Montecatini Terme mentre Fabo Herons Basket, in collaborazione con Crabiz Srl SB, ha appena indetto per il secondo anno consecutivo 6 Borse di Studio sul tema della sostenibilità con il Liceo Scientifico “Coluccio Salutati” di Montecatini Terme.