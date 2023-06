Protezione Civile, Montecatini Terme aggiorna il Piano Comunale

"Uno dei compiti fondamentali assegnato ai Comuni al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità della popolazione è il Piano di protezione civile comunale. Il vigente piano di protezione civile comunale risale al 2014 e pertanto necessita di una revisione alla luce delle nuove normative sia nazionali che regionali". L’annuncio arriva dalla giunta. "L’’amministrazione – prosegue - ha ritenuto opportuno affidare l’incarico ai professionisti di Anci Toscana che stanno redigendo i piani per diverse province e città. In questo modo, il Comune si doterà di uno strumento che indica le azioni per prevenire e gestire al meglio i soccorsi in caso di evento calamitoso. Sarà infatti possibile: raccogliere ed organizzare le informazioni per definire i rischi presenti sul territorio; predisporre il censimento delle risorse disponibili per fronteggiare gli eventi calamitosi ed individuare eventuali carenze; proporre un modello organizzativo per la struttura comunale in caso di emergenza; stabilire le procedure operative da applicare nelle varie fasi ed individuare gli Enti ed i soggetti con cui interfacciarsi per il sistema di allertamento; valorizzare il patrimonio umano, morale e culturale rappresentato dalle organizzazioni di volontariato e dal gruppo comunale volontari di protezione civile; individuare gli strumenti più idonei per l’informazione della popolazione e la promozione nella cittadinanza di una moderna cultura della protezione civile". Il sindaco Luca Baroncini è assai soddisfatto. "L’aggiornamento del Piano di protezione civile è un passaggio fondamentale, sia perché il precedente piano era datato, sia perché nel frattempo il mondo è profondamente cambiato: a partire dal clima globale che comporta rischi di nubifragi e allagamenti oggi molto maggiori e frequenti rispetto a 10 anni fa (come tristemente stiamo vedendo ovunque); per non dimenticare il tema delle pandemie, sconosciuto nel recente passato ed invece diventato disgraziatamente protagonista".