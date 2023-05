"Strade in condizioni inaccettabili". La protesta del Circolo di Vellano

Pescia, 12 maggio 2023 - Il presidente del circolo Aics "Sandro Maltagliati" di Vellano, Paolo Biagini, ha scritto al sindaco Oreste Giurlani e al presidente della Provincia Luca Marmo per denunciare il pessimo stato delle strade provinciali via Mammianese Nord e della Val di Forfora.

"Il consiglio direttivo e i soci – scrive – hanno preso atto dei lavori di bitumatura eseguiti a Pietrabuona in località San Giovanni e presso Vellano in località Ponte Bello, effettuati a seguito di nostra precedente. Duole constatare che anche il tratto di strada nel centro di Pietrabuona, pochi metri prima di San Giovanni, sottoposto recentemente a nuova bitumazione, presenta già tratti di asfalto con vistose crepe dalle quali escono acqua e fango durante le piogge. Ci domandiamo se sono stati effettuati i controlli necessari sugli interventi eseguiti e se questi hanno dato esito positivo. Nessun intervento è stato effettuato per rimuovere terra, sassi e rami accumulati dalla pioggia a bordo strada, lungo i fossi di scolo, rendendoli praticamente inutilizzabili e facendo della carreggiata stradale il luogo dove scorre l’acqua piovana. Nessun cartello è stato posto per segnalare la banchina non praticabile. Richiamiamo l’attenzione anche sulla totale mancanza di manutenzione dei fossi di scolo, abbandonati da anni, dove sono nati e sviluppati arbusti di ogni tipo che invadono la carreggiata rendendola più stretta e pericolosa. Altro intervento irrimandabile è quello di pulitura e di risistemazione delle reti di contenimento delle pietre che si staccano dalle scarpate: in alcuni tratti lungoqueste protezioni sono piene di detriti e con le reti lacerate, abbandonate a se stesse da anni di incuria nonostante le ripetute segnalazioni".

"Nel corso dell’incontro con la popolazione tenutosi a Vellano verso la fine del 2021 – conclude Biagini – il presidente Marmo si assunse, davanti a tanti abitanti, diversi impegni, tra i quali l’asfaltatura di nuovi tratti della strada che collega Pescia con Vellano-Goraiolo: crediamo sarebbe opportuno far conoscere i tempi di questi lavori e se li stessi sono sempre in programma, visto che non si riesce neppure a far sistemare gli interventi che fanno altri soggetti quando intervengono per lavori e lasciano vistose e pericolose toppe e buche".