Protesta della montagna "Strade in abbandono"

"Essendo in piena stagione estiva, duole dover ancora una volta rilevare il completo stato di abbandono e degrado nel quale versano le strade provinciali della Valleriana e più precisamente quella che interessa la Vellano- Goraiolo e quella che attraversa la Val di Forfora". Lo scrive Paolo Biagini, presidente del Circolo ricreativo "Sandro Maltagliati" di Vellano, al presidente della Provincia e al sindaco.

"I rovi, l’erba altissima e i rami delle piante collocate ai margini della strada invadono gran parte delle carreggiate, impedendo la visibilità e ostruendo la segnaletica stradale, rendendo pericoloso il transito per veicoli e pedoni, anche perchè non sono più agibili le banchine laterali. Il transito veicolare avviene ormai al centro della strada per evitare di raschiare i veicoli contro la vegetazione che ha coperto muri, paracarri e tutto quanto è stato collocato per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Le cunette di scarico delle acque piovane, non più manutenute da anni, sono completamente ostruite da terra e detriti e vi sono nati veri e propri alberi che impediscono all’acqua un regolare deflusso, trovando sbocco e invadendo pericolosamente la carreggiata. Le piante ai bordi delle strade, molte in proprietà private, non più state potate e controllate, hanno creato delle vere gallerie che rendono difficile il transito dei mezzi pesanti. Nei centri abitati, i polloni dei tigli impediscono il parcheggio delle auto e occupano gran parte della stessa strada, mettendo a repentaglio anche la sicurezza dei pedoni".

"Siamo ormai in piena stagione turistica – prosegue Biagini – e molti visitatori si recheranno nelle nostre zone: l’immagine loro offerta di abbandono e degrado non è quella che si aspettavano di trovare. I residenti sono stanchi di dover richiedere, tutti gli anni, quello che sembra ovvio e cioè un giusto, adeguato e tempestivo controllo manutentivo invece di veder porre assurdi cartelli che limitano la velocità o impediscono il transito in bicicletta. Da non sottovalutare il danno economico che il perdurare della situazione crea alle strutture ricettive, agriturismi e attività economiche che avrebbero bisogno di avere nell’amministrazione provinciale un’istituzione vicina ai loro problemi e collaborativa. La popolazione della montagna pesciatina resta ancora in attesa di conoscere che fine hanno fatto i lavori per la bitumazione di alcuni tratti di strada e la copertura di infinite buche, annunciati e promessi da tempo e mai eseguiti".

"Chiediamo al Comune di Pescia – conclude – di farsi carico dei problemi, creando un tavolo di confronto con la Provincia al quale invitare le realtà associative per individuare soluzioni credibili e in tempi certi".