Promozione, torna l’Open week Da "Leonardo a Pinocchio" Iniziative su tutto il territorio

Torna dal 7 aprile al 1° maggio l’attesa sesta edizione di "Open week da Leonardo a Pinocchio". L’obiettivo è quello di superare l’affluenza di pubblico della passata stagione che già aveva visto una grande partecipazione dopo due anni di forzata sospensione. L’evento, che si riconferma come importante progetto di “Area”, mira come sempre a valorizzare le eccellenze turistiche di questa parte del territorio regionale; riprova ne è l’adesione di tutti e 11 i Comuni dell’Ambito della Valdinievole (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsunmmano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole,Ponte Buggianese, Uzzano) oltre che dei Comuni di Cerreto Guidi, Montecarlo, Serravalle Pistoiese e Vinci. Come di consueto “Open Week” partirà nel weekend pasquale, dal 7 al 10 aprile, per poi proseguire negli altri 3 successivi weekend: 1516 aprile, dal 21 al 25 aprile e dal 28 aprile al 1° maggio. Centinaia di eventi gratuiti, diffusi su tutta la Valdinievole ed oltre racconteranno il territorio affermandone il suo valore culturale e turistico. Ricorfermati alcuni pilastri delle scorse edizioni come le escursioni nel Padule di Fucecchio, le passeggiate e il trekking all’interno di splendide oasi naturalistiche e il sistema diffuso dei borghi, le degustazioni dei prodotti tipici, circuiti più strettamente attinenti al patrimonio culturale attraverso aperture gratuite di musei e mostre espositive o eventi letterari, nonché visite nella città di Montecatini Terme, Patrimonio Unesco, con le sue suggestive bellezze liberty. Il programma, ancora più esteso ripetto alle precedenti edizioni su quattro fine settimana fino al primo maggio, comprende insomma una variegata offerta a cittadini e turisti, di tutte le età (con un’attenzione speciale rivolta alle famiglie ed ai bambini), anche quest’anno è stato accompagnato da un piano di comunicazione importante sia on line sia off line con lo scopo di aumentare la conoscenza di una destinazione e farne cogliere la suggestione e la ricchezza attrattiva.