Promozione girone A: Larcianese-Casalguidi, scontro decisivo per la classifica

Turno infrasettimanale per il girone A di Promozione, in campo alle 15. Con l’Intercomunale Monsummano ferma per il turno di riposo, i riflettori sono puntato sul confronto Larcianese-Casalguidi. Sono stati sette giorni importanti per la formazione viola che tra partite giocate in campo e reclamo vinto, ha conquistato nove punti, che hanno dato una svolta positiva alla propria classifica. Sarà la prima volta da ex al Cei dell’allenatore del Casalguidi Marco Benesperi, che per una stagione e mezzo ha guidato la squadra viola, prima dell’avvento proprio di Cerasa avvenuto a dicembre 2021.

Gioca anche la Lampo Meridien, di scena sul campo della Pontremolese, alla prima partita dopo la sentenza della Federazione che le ha tolto tre punti e il primato della classifica generale, provvedimento preso a seguito del noto reclamo della Larcianese. In casa Lampo Meridien sarà in campo Pirone, che ha scontato il suo turno di squalifica. Si spera nel recupero anche dell’altra punta Dingozi. Sarebbe importante riportare a casa almeno un pareggio, utile per smuovere la classifica.

Massimo Mancini