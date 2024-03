"Programma eventi 2024: un passo avanti, ora servono manager"

"La bozza del programma degli eventi 2024 per Montecatini, presentata dall’amministrazione comunale alle associazioni del territorio, rappresenta un significativo punto di svolta rispetto al passato, grazie alla scelta di tempi congrui e alla volontà di un impegno condiviso e coordinato. È un primo passo positivo, ma ancora c’è molto da fare: ciò sottolinea la crescente necessità di un forte coordinamento e di una gestione professionale della politica turistica locale". L’analisi arriva da Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, in riferimento al documento recentemente trasmesso ai soggetti interessati, imprese del commercio e del turismo dal Comune.

Sulla questione interviene anche il presidente di Federalberghi-Apam, Carlo Bartolini. Il responsabile dell’associazione a cui fanno riferimento numerose strutture ricettive, evidenzia che "per troppo tempo Montecatini è rimasta priva di un vero e proprio prodotto turistico locale autonomo, in grado di attrarre turisti sostenendo anche il commercio locale". Eventi qualificanti e ben promossi, sottolineano Confcommercio Pistoia e Prato e Federalberghi-Apam, hanno il potenziale di attrarre visitatori, destagionalizzare e migliorare la qualità della domanda. "L’amministrazione presenta una proposta di attività: è fondamentale mettere in atto operativamente le idee presentate, anche perfezionandole", afferma Spampani. Secondo le due associazioni di categoria, Montecatini ha tutte le carte in regola per esercitare un nuovo appeal, anche attraverso una strategia legata agli eventi che contribuisca ad accrescere la reputazione territoriale.

Confcommercio Pistoia-Prato e Federalberghi-Apam sostengono che "affinché il progetto abbia successo, sono necessarie visione, competenze e progettualità adeguate", Spampani ricorda un progetto importante che gli imprenditori ritengono strategico per la città. "Da tempo – sottolinea – sosteniamo l’importanza di dotarsi di una Destination Management Organization (Dmo) per gestire in modo efficace le nuove progettualità. È un passaggio fondamentale per il successo che Montecatini attende da troppo tempo". Anche Bartolini condivide questo punto di vista. "Come abbiamo affermato da anni – conferma - la Dmo potrebbe essere lo strumento operativo ideale per programmare al meglio i prodotti, promuovere le attrazioni per renderle competitive sul mercato e coordinare gli attori privati". Le due associazioni, insieme, dichiarano che saranno pronte ad affiancare una vera programmazione strategica degli eventi. Questa, però, deve essere connessa a un piano promozionale.

Da.B.