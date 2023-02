Profumo DiVino all’istituto agrario Convegno con esperti del settore

Domani l’istituto tecnico agrario "Anzilotti" torna a ospitare Profumo DiVino, la manifestazione dedicata agli appassionati di vino e agli esperti del settore vitivinicolo. Il convegno, organizzato dai docenti Sara Michelotti e Matteo Gentili, si aprirà alle 9 con i saluti del dirigente scolastico Francesco Panico, e durerà per tutta la mattinata, con una serie di interventi moderati dal perito agrario Pier Paolo Lorieri e dal docente Salvatore Di Napoli. Coinvolte anche alcune classi del triennio dell’indirizzo Viticoltura e enologia, per i quali queste manifestazioni rappresentano un momento di confronto col mondo del lavoro e della ricerca. Aprirà i lavori la professoressa Lisa Granchi, del Dipartimento Scienze e Tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università di Firenze, parlando di microrganismi e territorio vitivinicolo; Giacomo Biscioni, di Food Micro team srl, parlerà delle alternative alla vinificazione con anidride solforosa, mentre Francesco Barbagli, CEO di Bioidea, illustrerà un particolare trattamento a un vigneto. In conclusione, Fabrizio Lupi, Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per l’area di Pisa, parlerà delle etichette in vigore da gennaio 2023. Il convegno si concluderà attorno a mezzogiorno, ed è aperto a tutti e gratuito.