Preso giovane spacciatore Era finito contro vetrina Dopo l’inseguimento

Viaggiava con oltre 1.600 dosi di stupefacenti in automobile, tra marijuana e cocaina, per un valore di 25mila euro sul mercato dello spaccio. La sua corsa è finita grazie a un’azione congiunta della polizia municipale, guidata dal comandante Domenico Gatto, e del commissariato, diretto dal vicequestore Gaetano di Mauro. Uno straniero di 22 anni è stato così arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un chilo e cento grammi di hashish e 29 grammi di cocaina. L’intervento è nato in seguito a un’ attività di controllo della polizia municipale, che ha deciso di fermare un veicolo entrato nell’area pedonale per effettuare alcune verifiche sul conducente. Quest’ultimo si è allontanato a tutta velocità, effettuando manovre spericolate nel cuore della città. Una volta raggiunto dall’auto dei vigili urbani, l’uomo ha opposto resistenza, speronando in retromarcia l’auto di servizio. Quindi, ha ripreso la fuga, fino a quando, grazie a una manovra dell’agente della polizia municipale, ha terminato la sua corsa andando a sbattere contro la serranda di un negozio in via Manin. Il fuggitivo ha abbandonato la macchina, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. Durante l’inseguimento, intanto, era stata informata la polizia di Stato, che ha inviato una volante e la squadra di polizia giudiziaria. Mentre effettuavano i controlli all’interno della vettura, gli agenti hanno notato che, tra i sedili posteriori e anteriori, c’erano alcuni contenitori di plastica, che sembravano dei panetti. Sul posto è intervenuta anche la squadra di polizia scientifica per i rilievi, dopodiché la macchina è stata condotta con il carroattrezzi al commissariato, dove è stata sottoposta a controlli scrupolosi. Nella vettura sono stati 11 panetti contenenti hashish e un sacchetto contenente della sostanza bianca, successivamente riconosciuta come cocaina. Altri agenti della polizia di Stato si sono messi alla ricerca del fuggitivo, utilizzando elementi acquisiti durante il controllo del mezzo, in particolare il telefonino. I poliziotti sono andati a cercare l’uomo negli hotel della zona, riscontrando una prenotazione in un albergo cittadino. Gli agenti sono rimasti appostati nelle vicinanze fino a quando, a tarda sera, si è presentato il fuggitivo. Il giovane, nel frattempo identificato e già conosciuto dagli operatori, è stato portato in commissariato. Addosso, aveva 500 euro in contanti e altri documenti, che sono stati sottoposti a sequestro. All’arrestato è stata contestata anche la guida senza patente, per un importo di 5.100 euro. il pm ha disposto che l’arrestato fosse condotto nella casa circondariale di Pistoia.

Daniele Bernardini