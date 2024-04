Presidio della polizia municipale. Il progetto nell’area ex Lazzi

Polizia municipale in arrivo nell’area ex Lazzi. È questo il progetto dell’amministrazione per rendere più sicura l’area di via Manin e via Toti e offrire nuovi spazi al comando, oggi nella parte più a Sud di via del Salsero. Il trasferimento di Montecatini Parcheggi & Servizi, la società che gestisce gli spazi sosta in città, al Kursaal, non appena saranno terminati i necessari lavori agli impianti, aprirà le porte a questo progetto. Il trasferimento degli uffici degli MP&S negli uffici del grande complesso era uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale del 2019 di Baroncini. Gli spazi a disposizione nell’area ex Lazzi non sono certo adeguati alla frequentazione giornaliera della clientela e occorreva trovare una soluzione.

Con l’omologazione da parte del tribunale fallimentare del piano di ristrutturazione del debito da parte della società Monaco, che a metà anni Novanta ha rilevato e ristrutturato il complesso, è stato possibile raggiungere un accordo. Il Comune ottiene due fondi, dove trasferisce gli uffici di Montecatini Parcheggi & Servizi, e il terzo piano interrato, che potrà essere utilizzato come parcheggio a uso pubblico. La ristrutturazione dell’area ex Lazzi, nel rispetto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza, a questo punto sarà uno degli impegni della prossima amministrazione.

L’edificio non versa certo in ottime condizioni e costituisce ormai da tempo un elemento di degrado. Intervenire nel breve periodo con l’arrivo della polizia municipale viene visto come la realizzazione di un presidio di sicurezza all’interno dell’edificio. Una soluzione che dovrebbe fare contenta anche una buona parte della minoranza, visto che la prima ipotesi di trasferire la polizia municipale all’ex Lazzi risale al secondo mandato di Giuseppe Bellandi. Resta da capire cosa sia possibile realizzare all’interni del complesso.

