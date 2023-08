Presenze, un più 60% rispetto allo scorso anno Leggera flessione sul 2019

"Le iniziative in ambito culturale avviate in distinte sedi hanno funzione di intrattenimento per gli ospiti e di richiamo di attenzione sulla nostra città. Tutto si può dire meno che stia mancando una proposta varia e articolata, non solo culturale, offerta a chi si trova a Montecatini o nei suoi dintorni". Il vicesindaco e assessore alla cultura Alessandro Sartoni analizza così la situazione in città. "grazie allo sforzo anche finanziario fatto dal Comune – prosegue - accanto al Moca disponiamo delle Terme Tamerici e del Palazzo del Turismo per fare attività culturale e di supporto al turismo. Ricordiamolo: le Tamerici solo dal 2021 hanno continuità di apertura e il Palazzo del Turismo nel 2019 era chiuso e abbracciato da transenne del Comune di Pistoia. I dati statistici ufficiali aggiornati al 30 giugno ci dicono che il turismo registra un +60% di presenze rispetto al 2022 ed una modesta flessione sul 2019, giustificabile col minor numero di camere a disposizione. A livello di flussi turistici, arrivati in città con margini più gratificanti per le strutture ricettive rispetto al passato, si è tornati ai livelli consolidati e questo è un dato oggettivo. Per sostenere in modo attivo questo recupero, dallo scorso inverno è avviata la partita di una miglior assistenza pubblica sul lato della promozione e dell’informazione al turista, dopo la chiusura del punto info di Viale Verdi gestito fino a dicembre dal Comune di Pistoia a seguito della chiusura delle Apt. Non è casuale, ad esempio, la capillare informazione diffusa in città sull’articolato sistema di visite guidate offerte per tutto l’anno in corso dall’assessorato alla cultura. Con un’azione voluta fortemente dal sindaco Luca Baroncinj e dall’assessore Alessandra Bartolozzi, alla quale ho dato il supporto necessario, vista la proprietà del bene immobile incardinata nel Comune di Pistoia, è stato riaperto il punto informazioni turistiche in viale Verdi. Dal portale regionale Visit Tuscany ora si può atterrare sul portale turistico istituzionale cittadino ToMontecatini invece che verso un incomprensibile altrove. Da Viaggiart.com, sito gestito con la collaborazione di Ansa, ora si risale al sito istituzionale dell’ente e di nuovo su ToMontecatini e non su un inesistente comune.montecatini.com che bloccava qualsiasi procedura di approfondimento. Con Valdinievole Turismo abbiamo stretto un più efficace scambio di informazioni per una puntuale divulgazione anche delle nostre iniziative culturali attraverso i social di cui dispone. Per restare nell’ambito specifico da rilevare come Arttribune.com abbia dato spazio all’iniziativa legata al Chini ospitata al Mo.C.A.".