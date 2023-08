"Presenze molto sotto le attese per la Madonna del Baldacchino" Giurlani presenta interrogazione

L’arrivo a Pescia della Madonna del Baldacchino, capolavoro di Raffaello Sanzio, avrebbe dovuto rappresentare un momento importante per il rilancio culturale della città. L’ex sindaco Oreste Giurlani ha presentato in merito un’interrogazione in consiglio comunale.

"Ho parlato con alcuni commercianti – ha detto – che si aspettavano, come era stato promesso loro, un forte afflusso di turisti. Afflusso che, fino a oggi, non è stato nemmeno vicino alle dimensioni attese. Tanto che qualcuno ha commentato speriamo che riaprano presto la Cattedrale alle funzioni, giravano molte persone in più". L’interrogazione si chiude con l’appello al sindaco Riccardo Franchi per rilanciare l’iniziativa e raggiungere l’obiettivo che stava alla base di un’occasione tanto importante per la città.

"La chiusura della mostra era prevista il 30 luglio. Tuttavia è stata creata l’opportunità di migliorare i risultati grazie alla proroga al 1 ottobre; una occasione che si deve far fruttare al meglio per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati come Comune – inizia l’interrogazione – obiettivi che stavano alla base di una partecipazione anche economica non indifferente da parte del Comune stesso. Avvertiamo con preoccupazione una certa assenza della città nella promozione dell’evento. Vorremmo vedere le locandine di mostra in tutti i negozi, negli alberghi, negli agriturismi, nelle proloco, alla stazione. Vorremmo vedere striscioni, cartelli, ma sembra che l’evento sia chiuso nella cattedrale e non aperto al territorio; d’altra parte erano questi gli accordi che avevamo preso, insieme agli altri partner dell’evento, con l’azienda a cui è stata affidata la gestione di tutte le azioni informative, promozionali e organizzative. La proroga rimette in gioco le scuole – prosegue – che nella seconda metà di settembre potrebbero venire scoprire Raffaello e i Musei Civici. Si dovrebbe organizzare subito la proposta concordata con le scuole, di un’offerta a prezzo ridottissimo, che consenta a tutte le scuole della città di essere coinvolte. Si dovrebbe organizzare una nuova diffusione sulla costiera di locandine e cartoline informative, come già fatto con Esselunga nelle province di Lucca e Pistoia, a Viareggio e Lido di Camaiore".

Emanuele Cutsodontis