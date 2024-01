Presenze abusive negli alberghi. Nella zona di viale Bicchierai nuovi controlli della polizia

La polizia di Stato controlla gli alberghi dismessi o chiusi da qualche tempo per evitare l’ingresso e l’utilizzo da parte di sbandati e personaggi poco raccomandabili. In questi ultimi giorni, diversi residenti e titolari di attività nella zona di viale Bicchierai e nelle strade limitrofe hanno visto gli agenti del commissariato accedere all’interno di immobili. Secondo alcuni testimoni, in alcune situazioni, i poliziotti avrebbero trovato anche qualche occupante abusivo. La gente ha visto anche operai e tecnici all’opera per rendere inaccessibili gli alberghi chiusi da qualche tempo. Il problema dei vecchi hotel dismessi e anche di quelli chiusi per un breve periodo è di stretta attualità a Montecatini. Il proprietario di una struttura ricettiva di viale Bicchierai, pochi giorni fa, è andato a fare una verifica nell’edificio , al momento chiuso per un breve periodo. All’interno ha trovato quattro stranieri che erano nell’albergo dalla sera prima. Dopo aver trovato del cibo, avevano cenato e la mattina dopo avevano fatto colazione. Poi, come si fuma una sigaretta in ufficio, a metà mattinata avevano iniziato a consumare hashish o marijuana, che avevano a disposizione in dosi per uso personale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montecatini, supportati dagli agenti del commissariato. Le persone ritrovate all’interno dell’albergo sono state portate via per essere sottoposte ad accertamenti. Il caso più eclatante però è avvenuto alcune settimane fa. I carabinieri della Compagnia di Montecatini hanno arrestato un magrebino di circa trent’anni, che era penetrato insieme a due ragazze dell’Est Europa in una delle camere dell’ex Hotel Impero, chiuso ormai da tempo, in viale Bicchierai. La donna, cercando di fuggire da lui, aveva provato a calarsi dal terrazzo della stanza posta al primo piano, riportando lesioni alla schiena e agli arti. L’edificio, ormai inutilizzato, è diventato il terribile teatro di fatti molto gravi. Un caso senza dubbio pesante è quello dell’ex Hotel Augustus, in via Manzoni. L’edificio è diventato il rifugio di sbandati di vario genere. Il Comitato Priorità Sicurezza ha scritto al prefetto Licia Donatella Messina per chiedere un’attività costante di controllo all’interno degli alberghi dismessi.

Daniele Bernardini