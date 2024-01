Presenti oltre 700 concorrenti alla Montecatini Half Marathon

Successo per la quinta edizione della ’Half marathon città di Montecatini Terme’. Organizzata dalla Montecatini Marathon con il patrocinio di Comune di Montecatini e Provincia di Pistoia e la collaborazione di Uisp, la gara da poco più di 21 km ha visto il successo assoluto e di

categoria del reggiano Salvatore Franzese (Atletica Reggio) con il tempo di 1h11’24“. Nella categoria veterani uomini, primo posto per il fiorenttino Andrea Caporale (Assi Giglio Rosso Firenze). Antony Ferrari (Individuale) ha ottenuto la prima posizione nella categoria veterani argento uomini. Trionfo per Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci) nella categoria veterani oro uomini. Successo per la pistoiese Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia) nellla categoria assoluta donne.

Nella categoria donne veterane il successo è andato a Emanuela Pedroni (Gruppo Sportivo Il Fiorino Sesto Fiorentino) con il tempo di 1h35’02’. Vittoria per Mattea Geraci (T.R.M. Team) con il tempo di 1h51’53’’ nella categoria donnne veterane argento. Inoltre si è disputata anche una gara a staffetta sulla distanza classica della mezza maratona che ha visto il successo assoluto e di categoria per la coppia formata da Tiziano Ferrari e Paolo Bonazzi in 1h17’29’’, secondi Samuele Raso e Simone Fanali a 2’43’’ e al terzo posto Nicola Cappelli e Daniele Cattani che giungono a 7’22’’. Nei veterani uomini il primo posto se lo prendono Lorenzo Laurelli e Francesco Riccioni.

Rocco Cupolo e Giuliano Burchi hanno ottenuto il primo posto nella cattegoria veterani argento uomini in 1h26’08, al secondo posto Adriano Matteoni e Mauro Covarelli. Cristina Mannello e Maida Mei si sono aggiudicate la categoria assoluta donne correndo in 1h37’42, seconde si classifica Eva Ferracuti e Chiara Elena Ferrarotto e al terzo posto Lucia Donati e Patrizia Franchi. Nelle staffette miste (uomo+donna) la vittoria è andata a Elisabetta Caporali e Lapo Pistolesi in 1h30’39’’, seconda coppia classificata Simona Oliveri e Federico Descalzo, al terzo posto Emiliano Vanalesta e Laura Quiriconi. Alla partenza della gara erano presenti circa 700 concorrenti con una folta rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri.