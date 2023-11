"Preoccupati per le sorti del reparto di diabetologia: che fine farà?"

Il Comitato "Ridiamo vita al nostro Ospedale" interviene per esprimere la propria preoccupazione per le sorti della Diabetologia, con una nota firmata da Daniele Narducci, che conferma il supporto del gruppo all’ottimo lavoro svolto dal primario Roberto Anichini. "Abbiamo appreso che, a seguito dei lavori di messa in sicurezza dell’ospedale, i locali dell’attuale reparto di diabetologia saranno trasferiti - afferma -. La nostra preoccupazione riguarda ciò che succederà esattamente, e dove e con quali modalità verrà trasferito un reparto che, a oggi, vanta almeno 15mila accessi all’anno. Sono molti gli aspetti poco chiari, del resto non è la prima volta, facendo riferimento anche ad altre strutture, che reparti trasferiti momentaneamente hanno finito per esserlo definitivamente, cosa che ridurrebbe ancora di più i servizi dell’ospedale, aumentando esponenzialmente il disagio per i cittadini di tutta la Valdinievole, della montagna pesciatina e delle zone limitrofe".

"Le domande che poniamo alla Direzione Generale della ASL - prosegue la nota -, alla Conferenza dei Sindaci e al Consigliere Niccolai sono le seguenti: dove verrà spostato il reparto? Sarà uno spostamento transitorio o definitivo? Se sarà transitorio, quale sarà la sede definitiva? I cittadini che devono usufruire del reparto di Diabetologia potranno subire disagi? Solo la Valdinievole, con oltre 120.000 abitanti rappresenta circa il 42% della provincia di Pistoia, siamo sicuri che in un ipotetico futuro senza l’ospedale di Pescia, che speriamo non arrivi mai, quello di Pistoia riesca a soddisfare, da solo, il bisogno di salute e cura degli oltre 290.000 abitanti della provincia? Vigileremo attentamente sugli sviluppi dello spostamento di un reparto di eccellenza come quello della Diabetologia e sulle sorti del nostro ospedale, oggetto di un progressivo ridimensionamento, con relativa chiusura di interi servizi frutto di una strategia che mira al contenimento dei costi- conclude -ma che comporta sensibili disservizi per i cittadini, che noi siamo determinati a contrastare con forza".