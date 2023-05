Premi ai centisti con lode e iniziative di solidarietà

MONTECATINI TERME

Eccellenza e solidarietà. Nel segno di tale binomio, all’istituto alberghiero Martini, sede della Querceta, si è svolta la cerimonia di riconoscimento dei migliori risultati ottenuti, didatticamente e non solo, dagli studenti nell’anno scolastico 202122.

"E’ un nuovo inizio – ha spiegato il preside Monti – ma abbiamo scelto una formula ridotta, premiando con una targa gli alunni che hanno ottenuto alla maturità il massimo dei voti e la lode. I centisti in totale erano 30. Abbiamo dato un contributo alle eccellenze delle eccellenze". Sono Samanta Salvi, i fratelli gemelli Jacopo e Tommaso Niccoli, Francesca Silicato, Erica Guarini, Jennifer Iacone e Nicole Berti. Presentatore e mattatore, come sempre, Antonio Antonino, docente di enogastronomia.. Presente anche la vicepreside Benedetta Calistri.

Riflettori puntati sull’istituzione di un fondo di solidarietà riservato agli alunni con bisogni educativi speciali. A finanziarlo sono Lions Montecatini (rappresentato da Renzo Cardini e Orazio Bertelli), Soroptimist (con Elisa Pontenti, Barbara Iozzelli e Sandra Cappelli) e Lions Serravalle (con Pierpaolo Pantanelli) che hanno consegnato tre differenti buste alle referenti dell’inclusione Luisella Del Vigna e Benedetta Ficini. Il Martini è anche polo dell’inclusione e punto di riferimento per le altre scuole, relativamente alle problematiche degli alunni Bes e 104.

Vetrina d’eccezione riservata agli studenti del corso Flair tenuto da Daniele Cecchi, nel quale è possibile cimentarsi con cocktail acrobatici stile Tom Cruise. Premiati pure i 75 studenti del corso di wedding planner tenuto da Nicoletta Franchi. Le dame del Fornello di Montecatini-Pescia (con Simona Vescovi) hanno premiato le tre studentesse distintesi per il voto più alto in enogastronomia e attività di Pcto: Nicole Berti, Erika Bolognesi, Yamila Gori.

Emozionante il momento della consegna del premio Linda Panati, docente di francese prematuramente scomparsa, a Tommaso Niccoli. A dare il riconoscimento, insieme alle docenti Stefania Gassani e Luisa Bertelli, c’era il marito di Linda col figlio Marco in braccio. "Abbiamo istituito questo premio –hanno spiegato le insegnanti – per ricordare una collega speciale, che amava la sua professione e gli studenti. E’ un modo per sentirla ancora qui con noi".