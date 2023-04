Prematura scomparsa di allenatore Ricciarelli se ne va a soli 51 anni

La Meridien ed il calcio giovanile della Valdinievole piangono per la prematura morte di Maurizio Ricciarelli, che si è spento a 51 anni per una grave malattia, che lo ha portato così presto via dall’affetto dei suoi cari, e del mondo del pallone. La notizia è arrivata domenica mattina, ed ha sicuramente lasciato di stucco tutti quanti. Soprattutto in casa Meridien, dove Maurizio era amato e stimato non solo per le sue doti di allenatore, ma anche per quelle umane. Ricciarelli era infatti il mister in seconda della Prima Squadra bianconera, che poche settimane fa aveva anche festeggiato la vittoria della Coppa Italia di Promozione.

Inoltre era responsabile del settore giovanile, ed allenatore dei 2010. La società lo ha ricordato sulla propria pagina Facebook mettendo una foto di Maurizio festante con in mano la Coppa Toscana di Promozione appena conquistata. "Fc Meridien - si legge nella nota – comunica che Maurizio Ricciarelli, allenatore in seconda della Prima Squadra, allenatore degli Esordienti 2010 e perno fondamentale del settore giovanile ci ha lasciati prematuramente all’età di 51 anni. La Società si stringe intorno alla Famiglia Ricciarelli e porge le più sentite condoglianze". Pistoiese, della frazione di Santomoro, Maurizio Ricciarelli aveva allenato a lungo anche al Pistoia Nord. "La notizia ci ha messo KO- ha detto il DS della Meridien Elio Rinaldi, visibilmente commosso, che poi ha aggiunto- Maurizio era una persona davvero fantastica. Ci dava una grossa mano in società. Era inoltre una grande persona, davvero un grande uomo. Aveva una parola dolce, o una battuta per tutti. Non si arrabbiava mai. Era davvero una persona d’oro. Eccezionale per davvero, per la bontà d’animo che aveva e per la solarità che aveva in sé, e che regalava a tutti quanti". I funerali verranno celebrati a breve, se non già oggi. Tutta la redazione, compreso il sottoscritto autore dell’articolo, si stringono alla società ed alla famiglia di Ricciarelli, e mandano le più sincere condoglianze per la sua perdita prematura.

Simone Lo Iacono