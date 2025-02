Ponte, sconfitta che pesa. Festa Mobilieri Ponsacco

Mobilieri Ponsacco

1

Ponte Buggianese

0

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Gemignani, Crecchi,Burato, Colombini,Mancini, Volpi (35’ st Pini), Borselli, Andreotti (44’ st Fisher), Regoli (21’ st Rinaldi), Marrocco. A disp. Campinotti, Di Giulio, Pisani, Morana, Pallecchi, Riccomi. All. Tocchini.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Prati (25’ st Sali), Lucaccini , Palmese, Chelini, Kadipani (34’ st Gargani), Martinelli, Birindelli (34’ st Asara), Granucci, Provinzano, Fartini. A disp. Calu, Sanzone, Ferrari, Aiazzi, Bellandi. All. Vettori.

Arbitro: Marchi di Siena.

Marcatore: 20’ st Andreotti (rig.).

PONSACCO

Sconfitta pesante nello scontro salvezza per il Ponte Buggianese. Sorride il Mobilieri Ponsacco, grazie al gol segnato da Andreotti su rigore.

La cronaca. Le uniche azioni degne di nota si sviluppano sui calci piazzati e da uno di questi arriva il primo pericolo per il Ponte Buggianese. Ci prova infatti Colombini, che impegna seriamente Rizzato. I ragazzi guidati da mister Vettori appaiono un po’ imballati e poco brillanti. Granucci però ci prova, con una conclusione, che non inquadra lo specchio della porta difesa da Lampignano, finendo a lato.

Nella ripresa i ritmi in campo del Ponsacco aumentano, mentre il Ponte appare poco attivo in fase d’attacco. Al 65’ l’azione che decide il match-salvezza: contatto in area tra Palmese ed Andreotti che porta l’arbitro Marchi a concedere il penalty al Ponsacco; sulla palla va lo stesso attaccante che con un tiro centrale batte Rizzato. La squadra allenata da Vettori ci prova a creare qualche pericolo dalle parti di Lampignano, ma l’unica occasione che costruisce, è un debole colpo di testa di Granucci. I ragazzi guidati da Tocchini invece sfiorano il 2-0 con Marrocco, che davanti a Rizzato però sbaglia il colpo del ko.

Simone Lo Iacono