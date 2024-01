Ponte Buggianese, che carattere. Gutili: "Più forti delle difficoltà"

Nella seconda giornata del girone di ritorno il punto ottenuto dalla Valdinievole Montecatini contro la seconda forza del campionato serve non solo per la classifica, ma anche per il morale dei giocatori stessi. Dopo cinque sconfitte di fila i ragazzi di mister Tocchini hanno invertito il trend negativo reagendo al vantaggio iniziale della Cuoiopelli guidata da mister Falivena, ex bandiera dei termali di qualche anno fa. L’ ultimo pareggio biancoceleste era stato conquistato il 19 novembre a Fucecchio. I nuovi arrivati Gamberucci e Liberto si sono dimostrati importanti per il ritorno a fare gol e punti. "Per me è stata una grande emozione tornare al Mariotti – ha detto il tecnico dei pisani Roberto Falivena –. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto non posso recriminare niente un punto per restare in corsa alla vetta può andare".

Il pareggio è stato anche un sospiro di sollievo per Tocchini: "Abbiamo pareggiato contro la seconda della classe – ha commentato – Una volta in svantaggio c’è stata una reazione. Il secondo tempo è stato giocato con un altro piglio e siamo riusciti a pareggiare guadagnando un punto importante sia sulle squadre che ci precedono che quelle che ci seguono.

Carattere e grinta hanno contraddistinto anche la domenica del Ponte Buggianese, capace di conquistare tre punti d’oro col Camaiore. A Seravezza la squadra guidata di Gutili si è imposta per 2-1, grazie alle reti segnate da Sali e da Nardi, nonostante oltre un’ora in inferiorità numerica. Davvero soddisfatto mister Gutili: "Sicuramente va elogiato il gruppo in blocco. C’è stata una reazione, dopo l’espulsione di Gianotti, veramente importante. Siamo riusciti a portar via tre punti, contro una squadra in grandissima condizione e davvero forte, che ci ha messo in difficoltà, colpendo tre traverse e centrando anche un palo. Però la reazione della squadra è stata encomiabile, sotto tutti i punti di vista. Hanno mostrato uno spirito di gruppo incredibile. L’inferiorità numerica ci aveva messo in grande difficoltà, anche se, in undici contro undici, avevamo giocato più che bene, ed il vantaggio era più che meritato". L’allenatore del Ponte ha poi fatto il punto sui prossimi impegni, importantissimi in chiave salvezza: "Noi dobbiamo far punti contro tutte le squadre del girone, per raggiungere il nostro obiettivo. Già da domenica, contro la Pro Livorno, dobbiamo avere un grande atteggiamento, così come lo abbiamo avuto contro il Camaiore, perché non possiamo giocare forte contro le grandi, per poi abbassare il livello contro le squadre che sono dietro di noi in classifica".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono