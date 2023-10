Polizia, rinforzi in arrivo. "Ma degli oltre 1.900 agenti nessuno per noi"

Montecatini Terme (Pistoia), 25 ottobre 2023 – “Il Dipartimento della pubblica sicurezza sta per assegnare oltre 1.900 agenti a varie realtà in tutta Italia. Purtroppo nessuno di questi verrà inviato ai commissariati di Montecatini e Pescia e alla questura di Pistoia". Antonio Rovito, segretario generale provinciale del sindacato della polizia di Stato Coisp denuncia una situazione difficile per il personale della polizia di Stato, alle prese con maggiori carichi di lavoro negli uffici che si occupano dell’immigrazione, che non potrà contare su rinforzi particolari. La delusione maggiore, senza dubbio, è nella città termale, dove il Comune, all’epoca della giunta di Giuseppe Bellandi, ha fatto un investimento importante per ristrutturare la ex casa di riposo di viale Adua e dare nuovi uffici all’autorità locale di pubblica sicurezza.

“Dopo la pubblicazione del nuovo piano di assegnazione del personale del ruolo ordinario degli agenti della polizia di Stato nelle questure italiane da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – spiega Rovito – abbiamo appreso che la questura di Pistoia e i commissariati distaccati di Montecatini e Pescia non rientrano in quelle sedi ove sarà previsto un incremento di organico. La delinquenza in ambito urbano si è intensificata, mentre l’incremento dei flussi migratori richiede un enorme sforzo da parte dell’ufficio immigrazione. Il numero di pratiche per i rilasci di passaporti e le licenze è in netto aumento mandando in affanno il personale addetto. Non dimentichiamo poi il concreto pericolo terrorismo. Nonostante tutto ciò, la pianta organica degli uffici di polizia in provincia rimane invariata, anzi, è destinata a diminuire vertiginosamente visto il pensionamento di oltre 50 unità nel biennio 2023/2024".

Rovito ribadisce che "gli investimenti sulla sicurezza per la provincia di Pistoia si confermano sempre al ribasso, costringendo la cittadinanza a far affidamento unicamente sul senso di responsabilità degli appartenenti alle forze dell’ordine che, tra accordi in deroga e straordinari, continuano ad impegnarsi per garantire la sicurezza in provincia". Il segretario provinciale del Coisp afferma che "al fine di garantire per il futuro il corretto funzionamento dell’apparato per la sicurezza cittadina soprattutto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, oggi a forte rischio, si chiede l’impegno di tutti affinché vengano forniti uomini e mezzi per far fronte agli impegni quotidiani che le forze dell’ordine sono chiamate ad assolvere. Non è accettabile che la zona di Pistoia venga così umiliata dal Dipartimento, che non ha inteso inviare neanche un poliziotto sugli oltre 1.900 di nuova assegnazione".