Pnrr, rischio 14 milioni Grido d’allarme per il nostro territorio lanciato dal Pd

Grido d’allarme del coordinamento del Partito Democratico della Valdinievole in merito ai tagli del PNRR. A rischio secondo il documento Dem ci sarebbero ben 14 milioni di euro.

"Dei 16 miliardi di euro di tagli al PNRR annunciati dal Ministro Fitto - si legge nel comunicato stampa firmato da Stefano Galimberti, coordinatore pro-tempore del Coordinamento PD della Valdinievole – , anche in Valdinievole potrebbero essere a rischio opere per circa 14 milioni di euro e il Cooordinamento PD della Valdinievole è molto preoccupato della situazione di assoluta incertezza in cui viene fatto piombare l’intero territorio degli 11 comuni valdinievolini, come d’altronde tutta la provincia di Pistoia che dai dati Openpolis è la più colpita dai tagli al PNRR.

I nostri timori – si legge nel documento- sono legati ai danni sociali che potrebbero seguire in caso che i tagli si concretizzassero, dimostrando, ancora una volta, come questo Governo di destra scarichi le conseguenze delle proprie scelte sulle spalle dei Comuni. Poteva, infatti, bastare al Governo l’aver tagliato il "fondo affitti e morosità incolpevole" o l’aver liquidato con un sms i percettori del reddito di cittadinanza rimettendo alle già limitate casse delle amministrazioni locali l’onere di sostenere coloro che incolpevolmente si potrebbero ritrovare senza un tetto o senza lavoro? Evidentemente no, dato che adesso Meloni e la sua maggioranza, scegliendo di "rivedere" il PNRR potrebbero solo in Valdinievole far sfumare oltre 13 milioni di euro di opere che rappresentano strumento di sviluppo e lavoro per il nostro territorio. Diversamente dall’assordante silenzio – continua il documento redatto al Coordinamento PD Valdinievole - delle destra locale e delle sue amministrazioni, come quella di Montecatini Terme o Pistoia che non hanno preso alcuna posizione sulla vicenda, forse perché la fedeltà o l’imbarazzo verso il Governo di Destra-Centro è più forte dell’impegno assunto con i propri cittadini, il Coordinamento PD Valdinievole si affianca alle posizioni espresse già da alcuni dei nostri esponenti (Marco Furfaro, Stefania Lio, Marco Niccolai ed altri), nel fare arrivare in tutte le sedi competenti il forte messaggio che in primo luogo è necessario fare chiarezza se il nostro territorio subirà o meno tagli alle opere sovvenzionate dal PNRR e, nel caso, chiedendo di intervenire subito con modalità di finanziamento alternativo, perché non è accettabile che ancora una volta siano i cittadini e le amministrazioni comunali delle aree interne a farne le spese.

Eravamo consci dell’avversità del Presidente Meloni al grande progetto del PNRR, infatti quanto il Partito Democratico lavorava, sia nel Governo Conte Bis che in quello Draghi, per l’ottenimento e l’attuazione di tali risorse, Fratelli d’Italia, in Europa, di asteneva dal voto, ma mai ci saremmo aspettati – conclude il documento- che con un colpo di penna, questo Governo rivedesse il Piano andando a mettere a rischio proprio la realizzabilità di importanti opere di riqualificazione, rigenerazione urbana, valorizzazione del territorio e risparmio energetico".