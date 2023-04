Pnrr, Pieve tra i comuni virtuosi Sono soltanto sedici in Italia La soddisfazione del sindaco

Pieve a Nievole è uno dei sedici comuni italiani in regola con il Pnrr. "Arriva dal Sole24 ore – afferma una nota dell’amministrazione comunale – una clamorosa conferma della qualità amministrativa del comune di Pieve e Nievole, che fa parte della ristrettissima cerchia nazionale degli enti virtuosi in regola con le normative stringenti del Pnrr. Solo 16 comuni in Italia compongono questa avanguardia virtuosa e Pieve a Nievole ne fa parte". Per il sindaco Gilda Diolaiuti una soddisfazione indescrivibile: "Spesso usiamo termini superlativi per situazioni importanti, ma stavolta ogni aggettivo è poco per descrivere il grandissimo orgoglio di vedere l’ente da noi amministrato proiettato nell’èlite nazionale. Un grande risultato che sicuramente deriva dalla qualità eccezionale della macchina comunale, che, nonostante le nostre piccole dimensioni, è composta da professionisti di grande livello e con una volontà notevole, che non smetterò mai di ringraziare, a cominciare dal responsabile dell’ufficio tecnico Alessandro Rizzello. Per me un piacere doppio visto che mi sono occupata personalmente dell’aspetto dei finanziamenti. In ogni caso è un grande giorno per Pieve a Nievole".

Fino a oggi Pieve a Nievole ha ottenuto finanziamenti per 783.202 euro e altri finanziamenti sono in arrivo, appunto per i comuni come quello pievarino, in regola con le normative molto stringenti.

Con i fondi ad oggi ottenuti dall’ amministrazione comunale verranno effettuati questi interventi: l’adeguamento antincendio dell’immobile che ospita l’asilo nido comunale e la scuola materna Andersen per un importo di 264.000 euro; l’efficientamento energetico delle Scuole materne Falcone e Borsellino e Vivaldi per un importo di 70.000 euro; l’ottimizzazione dell’informatizzazione e digitalizzazione dei servizi per un importo di 309.202 euro; l’ efficientamento energetico del centro anziani comunale per 70.000 euro; l’ efficientamento energetico delle sedi comunali per 70.000 euro. "L’arrivo di altri finanziamenti – conclude la nota – permetterà altre opere pubbliche a vantaggio della intera comunità".