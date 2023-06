Pixel 22, corsi per grafico Progetto di Confindustria per ragazzi sotto i 18 anni

Degli ultimi 27 diplomati 5 hanno trovato subito impiego, 11 sono in stage e 5 sono tornati a scuola. È il bilancio dei due corsi del progetto Pixel 22, il corso gratuito organizzato da Formetica per Confindustria rivolto a giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Adesso il corso per operatore grafico riparte e c’è tempo fino al 30 di giugno per presentare domanda. "Il corso, che consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione professionale – fanno sapere da Confindustria Toscana Nord – garantisce il conseguimento della qualifica di operatore grafico ipermediale, attraverso l’insegnamento dell’uso professionale degli strumenti social, tesi alla creazione di video e prodotti multimediali. L’intento degli organizzatori è quello di fare emergere la creatività dei partecipanti espressa nel digitale e consentire loro di farne una professione. In questa ottica, sono previsti anche incontri, in aula, con giovani videomakers che già lavorano per vari eventi di livello internazionale quale Pistoia Blues e Lucca Comic and Games. Sarà riservata attenzione alle molteplici vocazioni produttive del territorio, nei cui uffici marketing e comunicazione la qualifica conseguita potrebbe aprire opportunità di lavoro". Il percorso formativo è suddiviso in tre annualità ciascuna della quali della durata di 1056 ore e prevede 800 ore di stage da realizzarsi negli ultimi due anni. Durante l’intero corso, azioni di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, attività di tutoraggio, servizi di supporto all’apprendimento. Le lezioni si svolgeranno a Monsummano Terme alla sede di Formetica presso il Ceq in via Luciano Lama. "Abbiamo riproposto Pixel – spiega Paola Martelli, direttrice di Formetica – dopo aver valutato i risultati delle edizioni precedenti. Riteniamo infatti serio monitorare, a posteriori, gli esiti dei percorsi formativi che proponiamo ai nostri giovani; e Pixel 22 sta incontrando i favori del mercato del lavoro. I due corsi già conclusi hanno diplomato 27 ragazzi. Di essi cinque sono tornati sui banchi di scuola (ed anche questo è da considerarsi un successo) 5 hanno avuto un contratto immediato dopo la qualifica e 11 partecipanti sono in stage presso le aziende del territorio".Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il 3206292560 o scrivere a [email protected] .

Arianna Fisicaro