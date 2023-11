Più vittime della strada: "Servono leggi e cultura"

Profonda partecipazione alla cerimonia a Ponte Buggianese di domenica scorsa per la Giornata mondiale nazionale dedicata alle vittime della strada. La giornata di ricordo delle vittime, di vicinanza ai loro familiari e di sensibilizzazione rispetto al fondamentale tema della sicurezza stradale, a Ponte Buggianese, viene organizzata ogni anno grazie al Comune e all’associazione Massimo Massimi onlus, nata in nome di Massimo, vittima della strada a 17 anni, il 23 ottobre 2014. I familiari del giovane, ragazzo esemplare e generoso, sportivo, impegnato e lodevole nello studio all’istituto Sismondi e Pacinotti a Pescia, hanno dato vita alla onlus in suo nome per portare avanti la missione dell’educazione alla sicurezza stradale, la cultura della legalità, al motto di: "Rispetta le regole, sorridi alla vita", perché, finalmente, un giorno, nessuna famiglia debba più vivere "l’ergastolo del dolore", che colpisce i parenti delle vittime della strada.

La onlus porta avanti azioni volte alla salvaguardia della vita umana, tra cui anche la donazione degli organi e del sangue ed è conoscibile all’indirizzo: www.associazionemassimomassimionlus.it Il padre di Massimo, Massimiliano Massimi, presiede la onlus e porta avanti da anni un’opera di sensibilizzazione insieme alle altre associazioni attive in questo ambito, con quella che ha definito: "una battaglia di civiltà", che ha condotto anche all’introduzione nel nostro ordinamento del reato di omicidio stradale.

La cerimonia di domenica è iniziata con la messa alla chiesa di San Michele Arcangelo celebrata dal parroco don Fabiano Fedi; a seguire, come ogni anno, il corteo fino al "Monumento a Massimo Massimi e a tutte le vittime della strada" in piazza Annigoni, dove si sono svolti gli interventi delle autorità presenti come il sindaco di Ponte Nicola Tesi e del presidente della Massimo Massimi onlus, Massimiliano Massimi: "In base ai dati forniti da Aci Istat – ha ricordato il presidente Massimi – nel 2022, nelle 107 province italiane abbiamo avuto 165.889 sinistri stradali, circa 454 al giorno, con 3159 morti e 223.475 feriti, quindi siamo tornati ai livelli che tristemente conoscevamo prima della pandemia. Per quanto riguarda la Toscana, abbiamo avuto 15.111 sinistri con 225 morti e oltre 9mila feriti. Nel territorio pistoiese, abbiamo dovuto registrare 399 incidenti con 20 vittime. Servono quattro pilastri: formazione, informazione, prevenzione e certezza della pena".

Valentina Spisa