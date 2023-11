Più di mille bomboloni per un piccolo sorriso

Sono arrivati ieri mattina a Campi Bisenzio con milleduecento bomboloni che hanno subito distribuito agli altri volontari e alle persone colpite dalla disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio la piana di tre province tra Pistoia, Prato e Firenze. Una "coccola" si direbbe, in un momento così difficile, con tante famiglie e tante aziende che hanno perso tutto. Un pensiero leggero e dolce che è stato molto apprezzato. Così milleduecento persone hanno fatto colazione con i bomboloni donati da un forno di Genova e con altrettanti succhi di frutta arrivati dalla Parmalat e dalla Santal di Collecchio. In questa devastazione i cuori riescono comunque a brillare. La squadra che ha portato bomboloni e succhi di frutta era quella composta dal presidente Ivano Lucchesi e dai volontari Vincenzo Pizzicaroli, Cristian Martiri, Maria Rosa Castelli, Mattia Buldo e altri ancora. Fa parte della Prociv Arci Marliana e della Prociv Arci Centro Alimentare solidale, entrambi presieduti da Lucchesi. Erano già stati anche a Quarrata e a Marliana.

"La gente ha bisogno di tanto aiuto – ci hanno detto ieri i volontari – . Ma è stato bello, nonostante questo disastro, vedere quante persone sono arrivate. C’erano volontari da Roma, dall’Emilia e persone che avevano subìto le devastanti conseguenze dell’alluvione della Romagna. Quando siamo arrivati con i bomboloni c’è stato anche chi si è messo a piangere, lacrime di commozione, nonostante la disperazione di questi giorni terribili. Il nostro, in fondo, non è stato che un piccolo pensiero". La squadra ha apprezzato il pensiero di gratitudine diffuso nei giorni scorsi dal circolo Fdi Marliana e dal gruppo consiliare Noi per Marliana nei confronti della Prociv Arci Marliana e di tutti i suoi collaboratori per il grande impegno profuso per le popolazioni colpite.

