Piqued Jacks nell’Olimpo di "Eurovision"

Sul palco del Teatro Titano hanno conquistato il biglietto per accedere a Eurovision 2023. A Liverpool, a rappresentare la Repubblica di San Marino, ci saranno anche quattro ragazzi buggianesi, i Piqued Jacks, che hanno vinto Una Voce per San Marino e il prossimo giovedì 11 maggio si esibiranno nella seconda semifinale dell’evento, alla Liverpool Arena. E-King voce, pianoforte e sintetizzatore, Littleladie basso e cori, HolyHargot batteria e Majic-o chitarra e cori costituiscono una band indie rock dal respiro internazionale; negli anni sono stati gruppo spalla degli Interpol, vincitori di Sanremo Rock 2019 e Mtv The Freshmen. Nel loro storico hanno date in tutto il mondo e sono stati parte di line-up di festival e rassegne internazionali come l’Indie Week Toronto e il Music Showcase Greece nel 2019.

Il loro penultimo album di inediti, The Living Past, uscito nel 2018 e prodotto da Dan Weller, è stato molto apprezzato dalla critica, sia italiana che estera. Il videoclip del singolo di punta, Eternal Ride Of a Heartful Mind, è stato in rotazione radiofonica su Virgin Radio Italia e ha raccolto numerosi premi: nominato 23 volte per il Best Videoclip, ha vinto a Roma, Toronto, in occasione della Indie Week, in Florida e in Scozia. Synchronizer, uscito nel 2021, è giudicato il loro album più completo, vario ed incisivo; grazie al singolo Every Day Special sono arrivati sui maggiori palchi internazionali: dalla Canadian Music Week di Toronto al Musexpo di Los Angeles, passando per l’Mmb di Bucarest.

A San Marino hanno presentato Like an Animal e nella serata finale i giurati li hanno premiati all’unanimità con il primo posto, superando rivali noti e accreditati come Eiffel 65 e Roy Paci. "Non abbiamo dormito dalla finale – hanno detto – praticamente è come se non fosse mai finita. Gli altri finalisti hanno reso la sfida bellissima: il livello era alto, non ci aspettavamo assolutamente la vittoria. Pensiamo si sia visto dal video della premiazione, con la nostra reazione alquanto esagerata. Ma era tutto genuino". Emanuele Cutsodontis