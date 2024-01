Pieve a Nievole attenta all’ambiente. Tre nuove caldaie nelle scuole

Non si ferma il lavoro del comune di Pieve a Nievole per la riqualificazione energetica dei siti comunali e non solo. Sono state installate tre nuove caldaie a condensazione, collocate in scuole dove gli anni di lavoro delle precedenti installazioni consigliavano un intervento prioritario con l’obiettivo di risparmio energetico. I siti prescelti sono stati la scuola media Galilei, la scuola elementare De Amicis e la scuola materna Vivaldi, interessati da sostituzione caldaie, installazione valvole termostatiche e sostituzione elettrocircolatori e termoregolazione; inoltre il plesso della Biblioteca è stato oggetto di installazione di valvole termostatiche. Gli investimenti realizzati hanno un valore di 159mila euro.

"Grazie a convenzioni e alla nostra attenzione verso queste tematiche - dice il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti - abbiamo fatto un altro importante passo avanti nella riqualificazione energetica del nostro territorio. Noi crediamo che ognuno debba fare la sua parte e così stiamo portando avanti la nostra attività quotidiana".

L’amministrazione comunale ad aprile del 2023 ha aderito alla Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 4” che include i servizi di gestione calore (fornitura gas metano, manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento, riqualificazione ed efficientamento energetico di alcuni immobili del patrimonio comunale). Il contratto, della durata di 6 anni, riguarda i vari immobili gestiti dal comune ed è stato aggiudicato alla Engie Servizi SpA.

La principale novità del contratto è stata la riqualificazione energetica di alcuni immobili. Il contratto, che include sia i consumi del gas che la manutenzione e la riqualificazione degli impianti, ha un valore di 702.104,08 euro oltre Iva per i sei anni.

L’intervento si pone in continuità con altri interventi già attuati dall’ente municipale nella tematica dell’efficientamento energetico di edifici ed impianti. In particolare, l’efficientamento energetico dei plessi scolastici Vivaldi e Falcone e Borsellin per 70mila euro, l’efficientamento energetico del centro anziani (fotovoltaico e pompe di calore per 70mila euro sempre finanziati col PNRR), l’efficientamento energetico del municipio mediante sostituzione infissi per un costo di 55mila euro anch’essi da PNRR, la sostituzione a Led dell’illuminazione della scuola media Galilei attuata nell’ambito dei lavori di antisismica, e l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione mediante conversione a LED, un investimento complessivo di 558.536 euro di lavori che ha permesso la sostituzione a LED di 1.075 punti luce, attuato con un project financing della durata di 14 anni.