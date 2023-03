Pietanze anti-disfagia Premiazioni al "Martini"

Si è svolto nella sede della Querceta dell’istituto alberghiero Ferdinando Martini la manifestazione conclusiva del progetto realizzato dalla Uilm e dall’associazione La forza di Nemo. Obiettivo: realizzare piatti più gustosi per le persone affette da disfagie e costrette a mangiare pietanze frullate o triturate. Ieri mattina sono stati consegnati gli attestati agli studenti che hanno partecipato al percorso formativo. ""Siamo lieti - ha detto il dirigente del Martini Riccardo Monti - di contribuire alla ricerca di una migliore qualità della vita per i malati di distrofia muscolare e non solo. Alunni e docenti hanno lavorato per ideare un’alimentazione dal gusto più gradevole"".

I professori di scienze degli alimenti collaborano con i colleghi delle discipline professionalizzanti come enogastronomia, accoglienza, pasticceria e sala bar per mettere in campo una rete efficace di istruzione e formazione. E’ nato così il il progetto realizzato da "La forza di Nemo" e dal Comune di Montecatini Terme. La volontà è quella di sensibilizzare la comunità scolastica e il territorio sulla problematica della disfagia, al fine di trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita e dell’alimentazione delle persone colpite da questo grave disturbo, avvalendosi anche del contributo degli esperti dell’istituto Martini.