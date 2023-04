Pier Francesco Bernacchi è Premio Pinocchio 2023

Trent’anni di impegno per Pinocchio e Carlo Collodi in tutto il mondo e per la valorizzazione di Collodi, ovvero dei luoghi del burattino più famoso del mondo. L’impegno di Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, sarà premiato dal presidente del Lions Club Pescia, Lorenzo Natucci, con l’assegnazione del Premio Pinocchio 2023 stasera all’Osteria del Gambero Rosso del Parco di Pinocchio di Collodi.

Siamo alla 21^ edizione del premio, istituito nel 2002 dall’allora presidente dei Lions Marco Pippi. In tutte le passate edizioni il riconoscimento è sempre stato assegnato in collaborazione con la Fondazione Collodi, ma quest’anno l’iniziativa è stata presa dai Lions che hanno individuato in Bernacchi la personalità cui assegnare il riconoscimento, conferito tutti gli anni a personaggi di spicco che con la loro attività hanno valorizzato Pinocchio in ambito culturale, artistico, religioso, sportivo e sociale. Fra i premiati l’ambasciatore americano Mel Sember, Rolando Anzilotti già sindaco di Pescia (alla memoria), Eugenio Giani, i Pooh, Vincenzo Mollica, Pupo, l’editore Sergio Giunti, il regista Matteo Garrone.

Pier Francesco Bernacchi, 83 anni, della Fondazione è stato anche segretario generale dal 1994 al 2015, durante la presidenza di Vincenzo Cappelletti. Laureato in Scienze politiche, è stato manager di ospedali, nonché del servizio sanitario nazionale dalla sua costituzione. Dal 1989 è stato direttore generale delle Terme di Montecatini, Castellamare di Stabia e Chianciano. Attualmente è consulente di strutture termali internazionali. E’ presidente del collegio sindacale dell’Associazione delle istituzione di cultura italiane. Nei 30 anni alla guida della Fondazione Collodi ha portato l’ente all’interno dei grandi eventi nazionali e internazionali come l’Expo Shangai (2010), negli Stati Uniti durante le celebrazioni dell’Anno della cultura italiana negli Usa (2013), all’Expo Milano (2015), la collaborazione alla mostra di Pinocchio Real Boy a Los Angeles (2022-23) e la costruzione di un parco e di un villaggio dedicati a Pinocchio in Corea del Sud. Negli ultimi anni ha lavorato per trasformare Collodi nel crocevia di importanti Itinerari culturali europei riconosciuti e istituiti dal Consiglio d’Europa, come per la Via Europea dei Giardini Storici, il riconoscimento della Via Europea della Fiaba, progetto ideato da Bernacchi e concluso con successo lo scorso anno con la certificazione e istituzione della Via, il passaggio da Collodi della Via Europea della Seta.