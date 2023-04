Pier Angiolo Mazzei e i suoi "Diari di viaggio di un pellegrino"

Domani 15 aprile alle 16,30 alla Dogana del Capannone di Ponte Buggianese la commissione culturale della biblioteca comunale, in sinergia con il Comune e nell’ambito delle manifestazioni di Open Week organizza un incontro con Pier Angiolo Mazzei dal titolo "Diari di viaggio di un pellegrino". Da Canterbury a Roma, a Santiago di Compostela, a Gerusalemme attraverso Grecia, Turchia, Siria e Giordania, a piedi o in bicicletta, sono innumerevoli i viaggi che Mazzei ripercorrerà idealmente per gli intervenuti, raccontando i luoghi, le avventure, le emozioni e gli incontri.

Nell’occasione Mazzei, già preside dell’istituto tecnico Marchi di Pescia e dell’istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini, metterà a disposizione alcuni libri di viaggio, il cui ricavato sarà destinato ai terremotati di Aleppo in Siria. Intervengono Maria Grazia Baldi assessore alla Cultura ed Elio Grazzini presidente della commissione cultura della biblioteca.