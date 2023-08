Pic nic e musica nel parco termale Stasera primo appuntamento della discussa manifestazione

Musica e pic nic sotto le stelle. In programma serate magiche con Cosmica che nasce come punto di incontro tra il cielo e la terra, uno spazio aperto a chiunque, un prato sotto le stelle dove incontrarsi, una tovaglia e un cestino da picnic, un palco con musica e luci.

Primo appuntamento. 10 agosto: tre artisti di musica elettronica che scolpiscono un panorama sonoro immersivo, costellato da immagini in cui perdersi Morr 20; Lo.Sai 21 Cucina Sonora 22:30.

Prossime serate. 14 settembre: Il format è un’onda sonora tutta al femminile: il palco vede alcune tra le più interessanti artiste del panorama musicale attuale Anna Carol ore 20; TBD 21:30. 21 settembre: un’orchestra che ci prende per mano e ci accompagna in viaggio, attraverso le note delle più celebri colonne sonore Apertura ore 20. Claire de Lune ore 21:30.

L’amministrazione comunale prosegue intanto con l’iniziativa "Montecatini in movimento". Le sessioni di yoga ed esercizi fisici nel parco termale sono già iniziate. "Montecatini in movimento - spiega un comunicato – è un laboratorio di idee, che parte dal recupero di quegli elementi fondanti della città termale e quei temi unici che hanno reso Montecatini celebre nel mondo, per sviluppare una riflessione inedita e contemporanea sui concetti di benessere e di cura di sé. La connotazione estetica gentile delle belle palazzine moderne con sullo sfondo le dolci colline di Montecatini Alto - uno dei borghi più belli d’Italia - anche raggiungibile con la deliziosa funicolare rossa ottocentesca, definiscono perfettamente quell’"architettura del piacere", che rende il soggiorno nella città un’esperienza unica di benessere sia per i visitatori che per i residenti. Anche Giorgio De Chirico ne rimase attratto e in uno dei suoi consueti soggiorni nella cittadina termale, visitando Luigi Russo della famosa galleria Barcaccia (Montecatini-Roma) disegna lo specchio d’acqua della piscina Le Panteraie, popolato da bagnanti metafisici. La piscina realizzata negli anni ‘50 su progetto di Pietro Porcinai, è l’unica piscina insieme a quella della Canzone del Mare a Capri disegnata dal più grande paesaggista italiano del Novecento, autore sempre a Montecatini anche del grande giardino pensile delle Terme Tettuccio. Grazie alla sua posizione strategica nel centro della Toscana, Montecatini beneficia di due aeroporti internazionali ed è velocemente collegata a Firenze, Lucca e Siena per escursioni giornaliere. Per l’estate 2023, Montecatini in movimento riporta l’attenzione sulla combinazione natura e cultura, essenziale nella tradizione delle città termali, e propone un ricco calendario di iniziative e attività attorno ai temi fondanti della ville d’eau: acqua, paesaggio, sport, tempo libero, arte e musica. Per i ciclisti e gli amanti delle due ruote, si offrono percorsi ciclabili con diversi gradi di difficoltà e discipline".