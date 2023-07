Pescia rossonera, serata di festa Anche il sindaco Riccardo Franchi alla presentazione dei due team

Presentazione delle due squadre di punta dell’Usd Pescia al parco di Valchiusa tappezzato di bandiere rossonere: la prima squadra che milita in Prima categoria e la formazione juniores che parteciperà al campionato regionale. A fare gli onori di casa, coi ragazzi di Radio Garage, il presidente Alessandro Lucherini che ha chiamato sul palco il confermato mister Cristiano Michelotti, nato e cresciuto calcisticamente e non, nel glorioso club della città dei fiori e Stefano Dianda, ex giocatore del Pisa in A e ora nella doppia veste di allenatore degli juniores e di coordinatore del vivaio.

Giulio Simonatti, componente storico del sodalizio fondato nel lontano 1913, ha ricordato i leggendari ragazzi di Cesarino, molti dei quali presenti. In prima linea Stefano Riccomi, delegato provinciale Coni e consigliere regionale Figc. C’era anche il delegato Figc del comitato di Pistoia, Roberto D’Ambrosio. Simonatti ha parlato anche dello stadio, finalmente a disposizione dei pesciatini dopo la lunga opera di ristrutturazione. Pensiero confermato dal neoeletto sindaco Riccardo Franchi, il quale ha assicurato che l’impianto tornerà a essere il fiore all’occhiello di Pescia.

Prima del tradizionale taglio della torta, spazio ai veri protagonisti dell’happening ovvero i componenti delle due compagini allestite dalla dirigenza sotto l’attento ed esperto occhio di quella vecchia volpe che risponde al nome di Roberto Bellandi, detto Ciccio Gas, nuovo direttore sportivo nonché gradito ritorno nell’entourage rossonero.

Questa la prima squadra: Matteo Beqiri, Fabio Falzarano, Andrea Fattori, Tommaso Guidotti, Davide Di Salvatore, Christian Immelli Filippo Lucherini, Gabriele Maltagliati, Alessandro Melani Luca Doretti, Gabriele Conforti? Fabio Biagi, Andrea Borselli, Fabio Cappelli, Luca D’Acunti, Daniele Biggi, Nicolas Tony, Angelo Scotece, Federico Romoli, Matteo Salvadori, Daniele Mercugliano, Leonardo Natali. Gli juniores: Tommaso Angeli, Michele Angioli, Cristiano Angioli, Davide Bassetti, Salvatore Cariglino, Karol Carignani, Leo Casali, Tommaso Carmignani, Lorenzo Cortopassi, Tommy Di Bene, Nicola Di Bene, Francesco Di Michele, Yahoud El Brakzy,, Gabriele Gentili, Samuele Guastapaglia, Andrea Incrocci, Francesco Lera, Julienne Marchetti, Matteo Menegazzo, Tommaso Mennucci, Manuel Nigro, Lorenzo Piegaia, Brian Salvestrini, Ayoub Moutawakkil.

Giovanna La Porta