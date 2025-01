Pescia e Pieve ok. Male Quarrata

Delfino Pescia e Montebianco Pieve a Nievole chiudono l’andata alla grande, Blu Volley Quarrata, Volley Aglianese e Progetto Volley Bottegone si leccano le ferite. La 15a e ultima giornata d’andata del girone B del campionato di serie C, infatti, ha visto la pronta riscossa casalinga di Pescia, capace di strapazzare 3-0 (20, 19, 13) la Lunigiana, e il bel successo in rimonta della Pieve, 3-1 (23-25, 25-22, 25-10, 25-21), a Cascina. Niente da fare per il Blu Volley a Livorno con la capolista: 3-0, 22, 17, 20. Caduta onorevole dell’Aglianese a Camaiore (3-0, ma con parziali alti, 20, 23, 23), k.o. inopinato di Bottegone a Donoratico al cospetto dell’ultima della classe (3-2; 25-17, 21-25, 22-25, 25-16, 15-9). In classifica Pescia è secondo con 34 punti, in scia a Livorno 37 e davanti a Porcari 33, Pieve a Nievole è quarta a 26, Quarrata ottavo a 21, Aglianese e Bottegone rispettivamente terz’ultima e penultimo a quota 11.

G. B.