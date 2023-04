Pescia con la testa nel pallone "Lo sport come scuola di vita per crescere insieme. Tutti"

Si chiamano Filippo, David, Alessandro, Davide, Sandro, Marco, Rigers, Emanuele, Stefano, Roberto, Federico, Patrick, Giacomo e Kelvin, sono i ragazzi tesserati dall’Usd Pescia che sabato 15 aprile, alle 15, esordiranno in una partita ufficiale di calcio a cinque disputata al campo sussidiario Cesare Brunelli, in occasione di "Con la testa nel pallone". Sono atleti iscritti alla Federazione Italiana Sport Paralimpici Intellettivo Relazionali, che si cimenteranno in un evento organizzato in collaborazione con Fisdir, con il contributo di Banca di Pescia e Cascina e il sostegno di Comitato Paralimpico Toscano e Società della Salute Valdinievole.

L’iniziativa prenderà il via al mattino, quando i giocatori delle due squadre, l’Usd Pescia e lo Skeep Grosseto, si incontreranno e avranno l’opportunità di conoscersi, di andare a pranzo insieme, poi di affrontarsi sul campo per la gara di andata, mentre quella di ritorno è prevista a Grosseto il 23 maggio. Per i ragazzi, poi, in settembre c’è l’appuntamento con il Sotto Gamba Game di San Vincenzo. "Vogliamo dimostrare che la disabilità non è un ostacolo da guardare con imbarazzo e diffidenza – dichiara Gianluca Ghera, delegato regionale di Fisdir –. Le difficoltà si superano solo se non chiudiamo gli occhi, lo sport diventa il veicolo per superare le diversità. Quando vedi che i sogni diventano realtà, come in questo caso, capisci che bisogna sognare".

"Questo momento arriva a coronamento di un percorso formativo iniziato alcuni anni fa", ha commentato il direttore della banca, Antonio Giusti. Il mister del gruppo, Giancarlo Belpassi, è pronto e soddisfatto: "questo è un compito arrivato, per me, a fine carriera. Lavorare con questi ragazzi mi gratifica molto". Commosso Giovanni Boldrini, una delle anime di questo progetto. "Ho 71 anni e piango – ha commentato senza nascondere la soddisfazione e il coinvolgimento emotivo in questa importante iniziativa – mi emoziono perché per me questa è una cosa importante".

Il progetto è fondamentale anche per il presidente della SdS, Stefano Lomi. "Questa è un’azione di comunità – afferma guardando al futuro, un futuro ricco di idee per la crescita collettiva – di una comunità che si è attivata per rendere concreto un percorso che parte da lontano. Questa iniziative di natura sportiva sono importanti, portano un valore aggiunto che coinvolge gli stili di vita. Potrebbe essere l’inizio di un percorso più sistematico, che coinvolgerebbe gli utenti in attività più continuative".

Emanuele Cutsodontis