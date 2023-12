"Pescia Christmas Art". Arte e riciclo vanno a braccetto

Si intitola "Pescia Christmas Art" l’evento pensato dall’associazione culturale MaMò e Clarte per accendere l’attenzione sul tema del riciclo e dell’arte. I volontari hanno realizzato una serie di addobbi e la scritta "pace", in collaborazione con l’istituto Sismondi-Pacinotti, e li hanno installati in tutto il centro.

I due temi si incrociano in modo sinergico anche nelle 12 gallerie d’arte allestite nelle attività commerciali cittadine e nella Casa di Babbo Natale allestita usando solo materiale di recupero in piazza XX Settembre, proprio dove ha sede "Ram", l’attività di Veronica Azzurri basata sul recupero dei mobili vecchi, che grazie ad abili e delicati interventi di restauro vengono riportati a nuova vita.

"Un messaggio per i bambini semplice e creativo – spiega Masini –; visto le varie mostre poste in giro per Pescia, con Veronica (Azzurri; ndr) abbiamo deciso di aprire le cantine del Palazzo Magnani ed esporre le sculture di Bice Bisordi. Così abbiamo dato una continuità all’evento e la Casa di Babbo Natale è diventata un luogo suggestivo adatto per gli adulti". E l’obiettivo degli organizzatori, aiutati da Giannino, Punto Coppe, Gelateria Igloo, Geasm Gas e Luce, Bianchi Dino e Tuttobimbo, pare essere stato centrato.

