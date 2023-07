Pescia Cambia: Interventi Pronti a Pescia

A nome del gruppo consiliare di Pescia Cambia, il portavoce Adriano Vannucci interviene, dopo la conferenza stampa in cui il sindaco Riccardo Franchi ha fatto un resoconto dell’attività svolta nel primo mese di lavoro dalla Giunta comunale da lui diretta, incontro nel corso della quale aveva detto di aver incontrato problemi che hanno costretto, e costringeranno nei prossimi mesi, a un lavoro intenso per reperire i fondi necessari per portare a termine gli interventi previsti. "La Giunta Franchi comunica che ha trovato grandi problemi- commenta Vanucci -ed è stato, in questi primi mesi, necessario un grande lavoro. Ci sfugge questo grande lavoro visto che si trattava di far partire lavori già assegnati: ponte del Marchi, piazza Mazzini, nuovo asilo nido Cardino, rigenerazione urbana Collodi, e mettere a gara progetti già approvati e finanziati, nuova pista e altre specialità di atletica (1.130.000 euro), interventi di difesa idraulico-forestale a Medicina e altri luoghi (680.000 euro). Si, ma al ponte del Marchi mancano ancora 350.000 euro per il completamento dopo il 1° lotto, lo si sapeva; ecco: il lavoro vero è trovarli, e presto. Eccoci allo stadio, in attesa dei lavori sulla pista le società sportive potranno giocarci, bene, ma allora la mancanza del cpi non era decisiva, o si? E che dire della ‘operazione verità’ sull’ex-mercato, così definita dal vicesindaco Tridente, visto che ci ricorda che ad agosto i lavori termineranno e la struttura sarà in regola sia per la sicurezza statica che impiantistica, certo mancano 300.000 euro già richiesti su un bando regionale, ma nell’attesa perché non ci si attrezza per svolgere il ruolo di piazza coperta?".