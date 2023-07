Pescia Cambia e Giunta Franchi divisi sul Mefit: il caso del Mefit di Pescia

"Sul Mefit De Cristofaro e la maggioranza hanno poche idee, molto confuse, che mettono a rischio le attività". Lo dichiara Pescia Cambia. "Il consiglio comunale – aggiunge – aveva come piatto forte la mozione sul Mefit presentata dai nostri consiglieri Brizzi, Giurlani, Petri.

A un certo punto c’è stata la presentazione di una risoluzione della maggioranza palesemente alternativa alla mozione, che chiedeva che sindaco, giunta e consiglio si assumessero la responsabilità di attivare i provvedimenti per tenere aperto il Mefit; che si desse rapidamente il via alla gara per completare gli stralli (2 milioni di euro); di aprire un confronto serrato col ministero per finanziare il nuovo progetto Mefit di 9,8 milioni, approvato ma non finanziato. Ma si è preferito votare contro".

"L’assessore De Cristoforo – continua Pescia Cambia – ha sostento che in tanti anni, a parte l’intervento di 3,5 milioni, non era stato fatto nulla né di altri investimenti né’ di progetti. A lui ricordiamo che per esempio nel settembre 2020 in vista dei finanziamenti Pnrr il Comune inviò alla Regione un dossier con due sole priorità: Mefit e Collodi, arricchiti dei progetti e degli obiettivi esistenti, così come nel la giunta deliberò l’aggiornamento del progetto per la messa a norma del Mefit. Abbiamo dato, velocissimi, il 16 dicembre 2022 l’incarico per il progetto al DP Ingegneria srl e abbiamo approvato il 9 febbraio 2023 il progetto esecutivo. La gara non poteva essere fatta fino all’approvazione del bilancio 2023 il 2 maggio. Quindi non c’è proprio niente da indagare o chiarire su fantomatici ritardi. C’è solo da fare la gara dei 2 milioni".