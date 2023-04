Pescia Antiqua raddoppia Domenica e il 25 Aprile

La città si appresta a vivere due giorni di intensa attività che richiameranno molti visitatori anche da fuori regione, con innegabili benefici per tutte le attività commerciali che decideranno di restare aperte e rendere la città ancora più accogliente. Si inizia domenica 23 aprile con una edizione particolare di Pescia Antiqua che occuperà, con le sue bancarelle e le iniziative collaterali, tutto il centro storico, dal palazzo Municipale a piazza Matteotti. Piazza Matteotti accoglierà le bancarelle delle piante e dei fiori, molto attese da chi ha necessità di sistemare il giardino o i balconi di casa: tantissimi colori riempiranno le aiuole della piazza, dove saranno sistemati anche i castelli gonfiabili per i bambini e i magnifici pony del centro ippico La Pieve sui quali sarà possibile fare un bel giro e provare l’emozione del battesimo della sella. Visita guidata a tanti monumenti e luoghi storici cittadini curata dalle associazioni Quelle con Pescia nel cuore e l’Officina delle arti che, grazie ai loro volontari, ripeteranno la bella iniziativa "trovami a Pescia" che, partendo dalla piazza del Grano, si sviluppa in tutta la città. Martedì 25 aprile torneranno le bancarelle in piazza Mazzini per dare vita ad un appuntamento speciale di Pescia Antiqua che si intreccia con le iniziative istituzionali previste per la ricorrenza della Festa della Liberazione, seguendo il programma appositamente predisposto dall’amministrazione comunale che inizierà alle 10 alla chiesa monumentale di san Francesco e che si protrarrà per l’intera giornata. Dalle 17 o piazza Mazzini verrà invasa dalla musica in libertà della CiacciaBanda street band.