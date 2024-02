’Pescia Antiqua’. È un’edizione da record

Domenica tornano, in piazza Mazzini e nelle strade del centro storico, le bancarelle di ’Pescia Antiqua’, in una edizione che si annuncia da record, come presenza di operatori e per qualità delle cose esposte. Un traguardo che ha richiesto un grande lavoro degli organizzatori, per selezionare le richieste di partecipazione e per dislocare la manifestazione negli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, per meglio accendere l’interesse e la curiosità dei visitatori che invaderanno la città fin dal mattino, provenendo anche da fuori regione. L’appuntamento con l’antiquariato della quarta domenica del mese è di quelli cui gli appassionati, quelli sempre in cerca del pezzo unico e introvabile per arricchire la propria collezione o di una idea originale per un regalo particolare, non possono rinunciare. Mobili e soprammobili, quadri, stampe, libri e riviste, orologi, attrezzi agricoli, numismatica e filatelia, oggettistica di ogni tipo e pregio, dischi originali in vinile, cd e musicassette e tanto altro saranno esposti sulle bancarelle collocate in piazza Mazzini, mentre quelle del mercatino del vintage e del riuso occuperanno la parte a sud di Borgo della Vittoria.

Potenziata l’offerta dei ristoranti, con menù in cui sono inseriti piatti tipici della gastronomia pesciatina. Aperti con un solo biglietto d’ingresso il Palagio, che ospita la Gipsoteca Libero Andreotti, e il rinnovato Museo Civico. Previsti spazi per i più piccoli, che avranno a disposizione anche i cavalli e i pony del centro ippico La Pieve per fare una cavalcata, sotto la vigilanza di operatori qualificati; per tutta la giornata, i parcheggi pubblici cittadini saranno gratuiti, compreso quelli solitamente a pagamento.