Personale comunale carente tagli ai fondi e fuga per mobilità "Il sindaco ora deve chiarire"

Sbarca in consiglio comunale la polemica sollevata dalla minoranza sulla situazione dell’organico dell’ente e il modo in cui sono trattati gli impiegati. La richiesta di convocazione di un’apposita assemblea arriva da Pd, Cinque Stelle, Italia Viva, Azione e Bagnaioli. L’opposizione chiede che siano discusse "politiche del personale, carenze organiche dell’ente e fuga per mobilità. Chiediamo al sindaco Baroncini di presentare dati e informazioni".

L’opposizione vuole conoscere le variazioni relative alla dotazione organica dell’ente nelle aree polizia municipale, affari generali e sistemi informativi, economico-finanziaria, tecnica, governo del territorio, politiche educative e sociali, sviluppo e promozione. A tale richiesta di dati va aggiunta quella relativa ai pensionamenti e alle mobilità in entrata e uscita dal 2019 al 2023. L’opposizione chiede al sindaco di illustrare le motivazioni che hanno portato ad affidare la stazione appalti alla Provincia di Lucca e illustrare il programma completo di assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2023-25 e spiegare come si ritiene possibile promettere un potenziamento, quando la voce di bilancio, nelle previsioni della giunta, passa da 6 milioni e 381.592,51 euro del 2023 a 5 milioni e 155.403,68 del 2025: circa 2 milioni in meno del valore medio 2011-13. Le minoranze vogliono chiarimenti sulla mancata approvazione del piano delle assunzioni del 2019, le sue conseguenze e se esistono blocchi di assunzione del personale legati al disavanzo di amministrazione del 2020. Si chiede al consiglio di votare un orientamento che inviti sindaco e giunta a evitare attacchi e richiamo pubblici ai dipendenti e di attenersi alle disposizioni normative sulla valutazione del personale.