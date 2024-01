Per non dimenticare mai. Il ricordo dei D’Angeli

Il ricordo della famiglia D’Angeli è stato al centro della cerimonia organizzata ieri mattina al mercatino del Groccco-La Salute. Vivevano in questa zona i genitori e i due figli piccoli, spazzati via dalla Shoah. Il sindaco Luca Baroncini, l’assessore Federica Rastelli, consiglieri di maggioranza e minoranza, le forze dell’ordine, le associazioni e gli studenti hanno ricordato che la tragedia più grande del ventesimo secolo non ha risparmiato neanche Montecatini. "Oltre a onorare la famiglia D’Angeli - ha detto Baroncini -, oggi onoriamo tutte le vittime del popolo ebraico e non dimentichiamo che tutto questo è successo vicino a noi, con le responsabilità italiane attraverso l’emanazione delle leggi razziali".

Aveva poco più di un anno Massimo D’Angeli quando, il 5 novembre 1943, venne catturato dai nazisti insieme al padre Mario, alla madre Renata Fiorentini, e al fratello Carlo, a Montecatini. La loro colpa: essere ebrei, il popolo che Adolph Hitler voleva spazzare via dalla faccia della terra. Numerosi storici hanno ricostruito che tra il 5 e il 6 novembre 1943, a Montecatini, furono catturate almeno 21 persone, destinate ai campi di concentramento. A occuparsi di questo sporco lavoro, oltre ai militari nazisti, furono gli uomini dell’ufficio affari ebraici della questura di Pistoia. Sulla vicenda pesa anche il ruolo svolto da un gruppo non meglio precisato di montecatinesi che fornirono informazioni utili a individuare alcuni ebrei con falsa identità. I D’Angeli, come altri nella loro situazione, erano arrivati, sfollati, da fuori, con il figlio Carlo. Vivevano in via Grocco, dove è accertato che altri ebrei avessero casa.

Massimo nacque proprio in quell’anno, nell’Europa devastata dal conflitto più terribile che l’uomo avesse mai scatenato. L’atto di nascita del bambino viene registrato in Comune come appartenente alla razza ebraica e, quindi, segnalato alla prefettura. Trasferita nel carcere di Firenze, la famiglia D’Angeli parte a bordo di un convoglio ferroviario per Auschwitz. L’arrivo al campo di sterminio avviene cinque giorni dopo e la famiglia D’Angeli non tornerà mai più. La vicenda è rimasta dimenticata fino ai primi anni Duemila, quando durante il primo mandato amministrativo dell’ex sindaco Ettore Severi, la storia viene tirata fuori da Bruno Ialuna che Ieri ha guidato alcuni gruppi di persone alla scoperta di quello che era il ghetto ebraico di Montecatini.

Daniele Bernardini