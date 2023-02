"Per mia madre un trattamento disumano"

"I nostri anziani vanno protetti, non maltrattati". È una nuova testimonianza di Giusy De Rosa che si è trovata di fronte ad nuovi scenari d’indifferenza verso gli anziani da parte del comparto medico. Già in passato la donna, che ha una madre di 84 anni con una malattia degenerativa del corpo ma che è perfettamente in grado di intendere e di volere, aveva denunciato disservizi con le cooperative a cui la società della salute dà in appalto i servizi di assistenza domiciliare, adesso dice di non poter tacere quanto accaduto all’ospedale di Pescia. Lo ha fatto prima con un breve sfogo sulla piattaforma social Facebook su una pagina dedicata all’ospedale pesciatino. A quello sfogo poi sono incredibilmente arrivate reazioni di incredulità per atteggiamenti del personale del reparto di medicina B e per quello del pronto soccorso e, contestualmente anche commenti di altri cittadini che in qualche modo avallavano le esperienze della povera donna. "Credo che togliere il campanello per non essere disturbati, cambiare il paziente senza un minimo di privacy,dopo averlo lasciato per ore nelle sue feci e urina, tanto da fargli venire ovunque piaghe è una forma di "violenza "atroce. I nostri anziani hanno la loro dignità non dimenticatelo". Uno sfogo da cui emergerebbero situazioni gravissime che Giusy De Rosa sostiene di voler "denunciare ai carabinieri lunedì". Secondo una ricostruzione sommaria la mamma di Giusy sarebbe stata portata in pronto soccorso intorno alla metà del dicembre scorso. "Hanno tenuto mia mamma, che non può muoversi a causa della malattia su una barella in pronto soccorso per due giorni, senza cambiarla – racconta la donna mostrando le foto della camiciola intrisa di urina e sangue – Quando l’ho vista, sulla pelle cominciava già ad avere una piaga da decubito. Ce l’avevo portata per delle strane febbri che le venivano continuamente. Per 17 giorni poi le hanno dato la capsula che doveva prendere, aprendola e estraendone la polvere medicinale sostenendo che mamma era disfagica. Tuttavia la cardiologa aveva vietato anche a me a casa di aprire la capsula perché somministrare solo la polvere è pericoloso, poiché può portare a emorragie interne. Dopo 17 giorni in cui è successo di tutto, anche ciò che ho descritto sui social, me l’hanno rimandata a casa. E il giorno dopo è ricominciata la febbre. Dopo un mese l’ho portata a Pistoia e lì mi è stato detto che mamma aveva avuto una polmonite non curata. E nel fare l’esame del sangue occulto, pare che sia emerso che abbia un’emorragia interna. Questa storia di certo non finisce qui".

Arianna Fisicaro